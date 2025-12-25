Merry Christmas 2025 Messages: मेरी क्रिसमस! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Photo SMS

मेरी क्रिसमस 2025 (Photo Credits: File Image)

Merry Christmas 2025 Messages in Hindi: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसाई धर्म के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस (Christmas) को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान हर तरफ क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) और रंग-बिरंगी लाइटों की रौनक नजर आती है, साथ ही लोगों का उत्साह देखते ही बनता है. इस त्योहार को ईसाई धर्म के अनुयायियों के अलावा सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और इस दिन के जश्न को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं. प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में दुनिया भर के गिरिजाघरों में खास प्रार्थनाएं की जाती हैं, लोग अपने घरों में केक, कुकीज और पेस्ट्रीज बनाते हैं. इस पर्व को और भी स्पेशल बनाने के लिए कई लोग सीक्रेट सैंटा बनकर बच्चों और अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी देते हैं. वैसे तो ईसाई धर्म के पवित्र बुक बाइबल में ईसा मसीह के जन्म की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे (Christmas Day) के तौर पर उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है.

ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए एक दिन पहले यानी क्रिसमस ईव पर केरोल्स गाए जाते हैं, गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं. ऐसे में इस बेहद खास अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, फोटो एसएमएस के जरिए दोस्तों-रिश्तेदारों से मेरी क्रिसमस कहकर बधाई दे सकते हैं.

1- क्रिसमस प्यार है,

क्रिसमस खुशी है,

क्रिसमस उत्साह है,

क्रिसमस नया उमंग है.

मेरी क्रिसमस

2- ना कार्ड भेज रहा हूं,

ना कोई फूल भेज रहा हूं,

सिर्फ सच्चे दिल से मैं आपको,

क्रिसमस की बधाई भेज रहा हूं.

मेरी क्रिसमस

3- इस क्रिसमस आपका जीवन,

क्रिसमस ट्री की तरह,

हरा-भरा और भविष्य,

तारों की तरह चमचमाता रहे.

मेरी क्रिसमस

4- देवदूत बनकर कोई आएगा,

सारी आशाएं आपकी पूरी कर जाएगा,

क्रिसमस के इस शुभ दिन पर,

तोहफे खुशियों के दे जाएगा.

मेरी क्रिसमस

5- रब ऐसी क्रिसमस बार-बार लाए,

क्रिसमस पार्टी में चार चांद लग जाए,

सांता क्लॉज से हर दिन मिलवाए,

और हर दिन आप नए-नए तोहफे पाएं.

मेरी क्रिसमस.

ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार, 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म मरियम के घर हुआ था. ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले मरियम यानी मदर मैरी ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि वो एक बहुत ही खास बच्चे को जन्म देंगी. दुनिया भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी कहा जाता है. इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग कई दिन पहले से खास तैयारियां करते हैं. लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लाते हैं, पूरे घर को रंग-बिरंगी लाइट्स, कैंडल्स और गिफ्ट्स से सजाते हैं. इस पर्व की खुशियों को आपस में बांटने के लिए लोग केक, कुकीज, पेस्ट्रीज और कई तरह के लजीज व्यंजनों के साथ शानदार दावतों का आयोजन करते हैं.