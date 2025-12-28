Maharashtra News: परिवारिक ट्रिप के दौरान 13 साल की लड़की की दर्दनाक मौत, महाराष्ट्र के डापोली में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गई थी

Maharashtra News: मुंबई से सटे कल्याण की रहने वाली 13 वर्षीय आंचल सकपाल अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के डापोली में परिवारिक छुट्टियां मनाने गई थी, जहां उसकी अचानक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, परिवार ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए डापोली के अंजनरले क्षेत्र के एक रिसॉर्ट में चेक-इन किया था और कुछ दिन छुट्टियों का आनंद भी लिया. लेकिन इसके कुछ समय बाद बच्ची की मौत हो गई.
27 दिसंबर की घटना
जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर की सुबह जब परिवार ने आंचल को उठाने की कोशिश की तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उसका शरीर ठंडा हो चुका था. स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में डापोली उपजिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़े: Rishikesh Road Accident: खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार XUV, 4 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, ऋषिकेश–हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा: VIDEO
कक्षा 8 की छात्रा थी
मृतका आंचल सकपाल कल्याण के सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी. बताया गया कि रात को उसने सामान्य रूप से खाना खाया था, खेली भी थी, और कोई असामान्य लक्षण नहीं दिखा. प्रारंभिक डॉक्टरों की राय के अनुसार, लड़की की अचानक मौत का कारण फूड पॉइज़निंग हो सकता है.
परिवार और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से बेहद सदमे में हैं। आंचल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, और पूरे इलाके में इस हादसे को लेकर शोक की लहर फैल गई है.