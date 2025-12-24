Android Auto Wavy Progress Bar: एंड्रॉइड ऑटो में बदलेगा गाने सुनने का अंदाज; गूगल टेस्ट कर रहा है नया 'वेव्ही' प्रोग्रेस बार

Android Auto in Car Representational Image (Photo Credits: Offiical Website, Pexels)

गूगल अपने 'एंड्रॉइड ऑटो' (Android Auto) यूजर्स के लिए एक नया और विजुअली आकर्षक बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. मीडिया प्लेबैक, यानी गाने या पॉडकास्ट सुनते समय दिखने वाले प्रोग्रेस बार में अब बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मौजूदा साधारण और सीधी रेखा वाले प्रोग्रेस बार की जगह अब एक नया 'एनिमेटेड वेव्ही' (Animated Wavy) प्रोग्रेस बार पेश किया जा रहा है.

क्या है यह नया बदलाव?

एंड्रॉइड ऑटो में गाना प्ले होते समय वह कितने मिनट का हुआ है, यह दिखाने के लिए नीचे की तरफ एक प्रोग्रेस बार होता है. नए अपडेट के अनुसार, जब म्यूजिक बजेगा, तो यह लाइन स्थिर रहने के बजाय किसी लहर (Wave) की तरह मूव करती दिखेगी. वहीं, म्यूजिक पॉज करने पर यह लाइन दोबारा साधारण सीधी रेखा में बदल जाएगी. यह डिजाइन गूगल के पिक्सेल स्मार्टफोन्स में पहले से मौजूद 'मटेरियल यू' (Material You) डिजाइन से प्रेरित है.

यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश

गूगल का उद्देश्य एंड्रॉइड ऑटो के इंटरफेस को अधिक आधुनिक और प्रीमियम बनाना है। यह नया प्रोग्रेस बार न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि यह ड्राइव के दौरान म्यूजिक प्लेयर के साथ यूजर के जुड़ाव को भी बेहतर बनाता है. यह छोटा सा एनिमेटेड बदलाव डैशबोर्ड की स्क्रीन को और अधिक जीवंत (Lively) लुक देता है.

कब तक होगा रोलआउट?

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है. कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए इसे जारी किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में गूगल एक स्टेबल अपडेट के जरिए इसे सभी एंड्रॉइड ऑटो यूजर्स के लिए उपलब्ध करा देगा. इस फीचर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को प्ले स्टोर से अपना एंड्रॉइड ऑटो ऐप अपडेट रखना होगा.

पृष्ठभूमि

एंड्रॉइड ऑटो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इन-कार सिस्टम है. हाल के वर्षों में गूगल ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे 'कूलवॉक' (Coolwalk) स्प्लिट-स्क्रीन इंटरफेस. अब कंपनी का पूरा ध्यान छोटे-छोटे विजुअल अपडेट्स पर है, ताकि कार चलाते समय ड्राइवर को एक स्मूथ और आधुनिक इंटरफेस मिल सके.