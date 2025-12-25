Merry Christmas & New Year Wishes: क्रिसमस और नए साल की दें बधाई, भेजें ये मनमोहक WhatsApp Status, GIF Greetings, Wallpapers, HD Images

मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 (Photo Credits: File Image)

Merry Christmas & New Year Wishes: क्रिसमस (Christmas) न सिर्फ साल का सबसे आखिरी त्योहार है, बल्कि यह नए साल तक के लिए लंबी छुट्टियों का प्रतीक भी है, क्योंकि अधिकांश लोग क्रिसमस से लेकर नए साल (New Year) तक का जश्न मनाने के लिए अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर वेकेशन प्लान करते हैं. 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस के पर्व को बड़ा दिन भी कहा जाता है. इस पर्व को प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह (Yeshu Masih) के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) सजाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दौरान घरों और चर्चों को हरियाली से सजाने की परंपरा थी. उस दौरान पत्तों और बेलों से पोल व खंभों को सजाया जाता था. इसी प्रथा को क्रिसमस ट्री की शुरुआत माना जाता है.

साल के इस आखिरी पर्व क्रिसमस के साथ छुट्टियों के मौसम और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का काउंटडाउन भी शुरु हो जाता है, इसलिए लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ नए साल के स्वागत की तैयारियों में भी जुट जाते हैं. ऐसे में आप क्रिसमस के साथ-साथ नए साल की एडवांस में बधाई देने के लिए अपने प्रियजनों के साथ इन मनमोहक विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, वॉलपेपर्स, एचडी इमेजेस को शेयर कर सकते हैं.

गौरतलब है कि क्रिसमस के पर्व पर दुनिया भर में लोग अपने घरों में पार्टी और शानदार दावतों का आयोजन करते हैं. इस पर्व के जश्न को मनाने के लिए लोग अपने दोस्तों, प्रियजनों और करीबियों को इनवाइट करते हैं. क्रिसमस ट्री के साथ-साथ पूरे घर को रंग-बिरंगी लाइटों और मोमबत्तियों से रोशन किया जाता है. लोग सीक्रेट सैंटा बनकर बच्चों और अपनों को तोहफे देते हैं. वहीं कई लोग क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के स्वागत तक किसी डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए निकल जाते हैं.