Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! 31 दिसंबर से आगे बढ़ सकती है ई-केवाईसी की डेडलाइन

Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ई-केवाईसी (e-KYC) की डेडलाइन 31 दिसंबर से आगे बढ़ा सकती है, माना जा रहा है कि इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इस डेट बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन विभाग से जुड़े आला अधिकारियों का कहना है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है. सरकार लाडकी बहनों को 15 दिन का और मोहलत देना चाहती है ताकि जो महिलाएं अभी तक अपना e-KYC नहीं करवा पाई हैं, वे इसे पूरा कर सकें. पहले यह डेडलाइन 18 नवंबर थी, लेकिन लाभार्थियों की सुविधा के लिए इसे आगे बढ़ाया गया था.

लाभार्थियों से अनुरोध

लाभार्थियों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें, ताकि उनके वित्तीय लाभ में किसी भी तरह की रोक न लगे, नहीं तो उनके पैसे रोक लिए जाएंगे. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी जल्द करवाएं, नहीं तो रुक सकती है किस्त; जानें आखिरी डेट

सरकार क्यों करवा रही है ई-केवाईसी

दरअसल योजना में सरकार को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली हैं. ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जो पात्र हैं, उन्हें इसकी रकम न मिले. इसलिए सरकार सभी लाभार्थियों का e-KYC करवा रही है ताकि पात्र लाभार्थियों को उनका पैसा मिल सके.

ऐसे करें e-KYC



लाभार्थी अपना e-KYC पूरा करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं:

ऑनलाइन माध्यम से:

सबसे पहले संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप पर जाएँ.

अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें.

जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करें.

स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें और सभी विवरण सही भरें.

सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आपको ई-केवाईसी की पुष्टि का संदेश या नोटिफिकेशन मिलेगा.

ऑफलाइन माध्यम से: