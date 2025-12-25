‘Santa Claus Sightings’: क्रिसमस 2025 पर अमेरिका के शहरों के ऊपर लाल स्लेज में उड़ते सांता क्लॉज का वीडियो वायरल, जानें यह सच है या सिर्फ जादुई भ्रम?

क्या अमेरिका में सांता क्लॉज को देखा गया (Photo Credits: X/@rawsalerts)

न्यूयॉर्क, 25 दिसंबर: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर अमेरिका के कई शहरों के ऊपर आसमान में लाल स्लेज (Red Sleigh) पर सांता क्लॉज (Santa Claus) दिख रहे हैं. क्रिसमस की पूर्व संध्या (Christmas Eve) पर, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया और शिकागो सहित अमेरिका के कई शहरों में नागरिकों ने 'लाल स्लेज में एक रहस्यमयी आदमी' (Mysterious Man In A Red Sleigh) को देखने की बात कही. अमेरिकी शेहरों के ऊपर लाल स्लेज में उड़ते सांता क्लॉज के वायरल हो रहे वीडियो का सच आखिर क्या है? क्या यह वीडियो सच है या फिर महज एक भ्रम, आइए विस्तार से जानते हैं.

लगभग हर साल दिसंबर में आसमान में सांता क्लॉज को देखने का दावा करने वाले ऐसे ही वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से सामने आते हैं, जो दुनिया भर के शहरों के ऊपर उड़ते हुए बारहसिंगों द्वारा खींची जा रही लाल स्लेज के कथित वीडियो से दर्शकों को हैरान कर देते हैं. यह भी पढ़ें: Christmas 2025: 'यीशु मसीह की शिक्षाएं सामाजिक सद्भाव को मजबूत करें', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं

क्या अमेरिका में सांता क्लॉज को देखा गया?

सांता क्लॉज और क्रिसमस: इतिहास और उत्पत्ति

सांता क्लॉज की कहानी चौथी सदी के ग्रीक बिशप सेंट निकोलस से शुरू हुई, जो चुपके से तोहफे देने के लिए मशहूर थे. हालांकि ऐतिहासिक व्यक्ति पैदल यात्रा करते थे, लेकिन क्रिसमस 2025 के वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली 'उड़ने वाली' इमेज को 19वीं सदी के अमेरिकी साहित्य ने लोकप्रिय बनाया.

वॉशिंगटन इरविंग ने सबसे पहले सांता को उड़ने वाली गाड़ी में सोचा था, लेकिन यह 1821 की कविता 'ओल्ड सैंटेक्लॉस विद मच डिलाइट' थी जिसने आइकॉनिक स्लेज और बारहसिंगा को पेश किया, जिससे यह किरदार एक धार्मिक प्रतीक से एक जादुई लोक नायक बन गया.

सांता की उड़ने वाली स्लेज की वैश्विक छवि क्लेमेंट क्लार्क मूर (Clement Clarke Moore) की 1823 की कविता, 'ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस' (A Visit from St. Nicholas) से पक्की हुई. इस रचना ने दुनिया को आठ असली उड़ने वाले बारहसिंगा और खास 'छत के ऊपर से' उड़ने का रास्ता दिया, जिसकी नकल आज के मॉडर्न CGI और ड्रोन डिस्प्ले करते हैं. इस साहित्यिक बदलाव ने एक क्षेत्रीय डच सिंटरक्लास परंपरा को एक सार्वभौमिक छुट्टी की कहानी में बदल दिया, जिससे वह विज़ुअल ब्लूप्रिंट बना जो लगभग दो सदियों बाद भी सोशल मीडिया ट्रेंड पर हावी है.