Peacock Fish: द्वारका के गोमती घाट पर दिखी दुर्लभ ‘मोर जैसी मछली’, VIDEO वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी

(Photo Credits Sky24India)

Peacock Fish Spotted at Gomti Ghat in Dwarka: गुजरात के द्वारका स्थित गोमती घाट का पवित्र जल हमेशा से तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है. लेकिन इस सप्ताह गोमती नदी के तट पर एक ऐसी दुर्लभ घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि इंटरनेट जगत को भी हैरान कर दिया है. पानी की सतह पर एक ऐसी मछली देखी गई है जिसकी पूंछ बिल्कुल मोर के पंख जैसी चमकदार और रंगीन है. इस मछली के वीडियो सोशल मीडिया, खासकर 'X' पर जमकर शेयर किए जा रहे हैं.

आस्था और आश्चर्य का मेल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंबी और चमकदार मछली पानी की सतह के पास तैर रही है. इसकी सबसे खास विशेषता इसकी इंद्रधनुषी पूंछ है, जो फैलने पर मोर के पंख की तरह दिखाई देती है. चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और मोर पंख उनका प्रिय प्रतीक है, इसलिए कई श्रद्धालु इसे एक दैवीय संकेत के रूप में देख रहे हैं. यह भी पढ़े: Rare White Iberian lynx: दक्षिणी स्पेन में दुर्लभ सफ़ेद इबेरियन लिंक्स की तस्वीर खींची गई, वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह

मोर वाली मछली

क्या कहती है वैज्ञानिक दृष्टि?

तस्वीरों और वीडियो के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह मछली 'नीडलफिश' (Needlefish) परिवार से संबंधित हो सकती है. नीडलफिश आमतौर पर अपने लंबे, पतले शरीर और नुकीले जबड़ों के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, सामान्य नीडलफिश में ऐसी सजावटी और मोर जैसी पूंछ नहीं होती है.

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह इस प्रजाति की कोई दुर्लभ उप-प्रजाति हो सकती है या फिर पानी के परावर्तन और रोशनी के कारण इसकी पूंछ इतनी आकर्षक दिखाई दे रही है.

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है. नेटिज़न्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे प्रकृति की अद्भुत कलाकृति बता रहे हैं, तो कुछ इसे वैज्ञानिक शोध का विषय मान रहे हैं. गोमती नदी का पानी शांत होने के कारण इस मछली की चमक और रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे यह वीडियो और भी अधिक प्रभावी बन गया है.

स्थानीय प्रशासन और वन्यजीव विशेषज्ञों ने अभी तक इस मछली की प्रजाति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन तब तक, द्वारका आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह 'मोर मछली' आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है.