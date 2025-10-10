Top 5 Budget Cars in India: कम दाम में खरीदें शानदार माइलेज वाली कारें, सभी हाई-टेक फीचर्स से हैं लैस; देखें भारत में बजट कारों की टॉप 5 लिस्ट

Top 5 List of Budget Cars in India (Photo- X)

Top 5 Budget Cars in India: अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए कार खरीदना चाहते हैं, तो अब भारत में बजट सेगमेंट में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों (GST Reforms) के कारण कारों की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे ये विकल्प और भी आकर्षक हो गए हैं. ये कारें अच्छी माइलेज, पर्याप्त सुविधाएं, आरामदायक इंटीरियर और रखरखाव में भी कम खर्चीला विकल्प प्रदान करती हैं.

1. Maruti Suzuki S Presso

सबसे पहले बात करते हैं Maruti Suzuki S Presso की. यह कार विश्वसनीय होने के साथ-साथ बजट में भी है. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट पावर विंडो और छह एयरबैग हैं. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन है और यह CNG में भी उपलब्ध है. इसकी कीमत लगभग ₹4.03 लाख से शुरू होती है.

2. Maruti Suzuki Alto K10

इसके बाद Maruti Suzuki Alto K10 आती है, जो S Presso से थोड़ी बड़ी और बेहतर सुविधाओं से लैस है. इसमें एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो और CNG विकल्प के साथ 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन है. नोएडा में इसके बेस वेरिएंट की कीमत ₹4.25 लाख है.

3. Renault Kwid

Renault Kwid भी Alto K10 की कड़ी प्रतिद्वंदी है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ टचस्क्रीन, डिजिटल स्पीडोमीटर और मैनुअल एसी जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसकी कीमत ₹4.92 लाख से शुरू होती है.

4. Tata Tiago

अगर आपका बजट ₹5 लाख तक है, तो Tata Tiago एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स हैं और यह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसकी कीमत करीब ₹5.28 लाख है.

5. Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio भी काफी लोकप्रिय है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम और सभी पावर विंडो जैसे फीचर्स हैं. यह 1.0 लीटर पेट्रोल और CNG विकल्पों में भी उपलब्ध है. इसकी कीमत करीब ₹5.37 लाख से शुरू होती है.