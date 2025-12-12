Vinesh Phogat Reverses Retirement: विनेश फोगाट ने किया कुश्ती रिंग में वापसी का ऐलान, लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए ठोका दावा
Vinesh Phogat

Vinesh Phogat Reverses Retirement: भारतीय कुश्ती जगत के लिए गुरुवार का दिन बेहद रोमांचक है. दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास तोड़ते हुए कुश्ती के रिंग में एक बार फिर से वापसी की घोषणा की है. विनेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक लंबे पोस्ट के माध्यम से कुश्ती में वापसी की घोषणा की. विनेश फोगाट ने लिखा, "लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था. बहुत समय तक, मेरे पास इसका जवाब नहीं था. मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की जरूरत थी. सालों में पहली बार, मैंने खुद को सांस लेने दिया. मैंने अपने सफर के बोझ को समझने के लिए समय लिया. उतार-चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, और मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा. और कहीं उस सोच में, मुझे सच मिला। मुझे अब भी यह खेल पसंद है. मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूं." तीन दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं लियोनल मेसी, ऐसा है फुटबॉल लीजेंड का कार्यक्रम

उन्होंने लिखा, "उस खामोशी में, मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी, 'आग कभी खत्म नहीं होती.' यह सिर्फ थकान और शोर के नीचे दब गई था। अनुशासन, संघर्ष, यह सब मेरे दिनचर्या में है. मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा हमेशा मैट पर बना रहा."

विनेश ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए दावा ठोकते हुए लिखा, "तो मैं यहां हूं, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 की ओर एक ऐसे दिल के साथ जो निडर है और एक ऐसी भावना जो झुकने से मना करती है. और इस बार, मैं अकेली नहीं चल रही हूं. मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है. मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा. लॉस एंजिल्स ओलंपिक के रास्ते पर मेरा छोटा चीयरलीडर."

विनेश फोगाट के इस लंबे पोस्ट के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि दिग्गज पहलवान एक बार फिर से ओलंपिक में अपने स्वर्ण पदक जीतने के सपने को पूरा करने के लिए रिंग में वापसी कर रही हैं.

विनेश पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किग्रा फ्रीस्टाइल भारवर्ग के फाइनल में पहुंची थीं. वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस फैसले से हताश विनेश ने पहलवानी को अलविदा कह दिया था.