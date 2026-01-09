मनाली मौसम अपडेट: कड़ाके की ठंड की चपेट में घाटी; क्या आज 9 जनवरी को होगी बर्फबारी?

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में आज, 9 जनवरी 2026 को भीषण ठंड का प्रकोप बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप खिलेगी. हालांकि, धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं के कारण गलन कम नहीं होगी. जो पर्यटक आज ताज़ा बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि आज शहर में बर्फ गिरने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात देखा जा सकता है.

आज का तापमान और मौसम का हाल

मनाली में आज का न्यूनतम तापमान -5°C से -8°C के बीच दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 6°C से 8°C तक रहने का अनुमान है. रात के समय पारा और अधिक गिर सकता है, जिससे पाइपों में पानी जमने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

सूर्योदय: सुबह 07:23 बजे.

सूर्यास्त: शाम 05:32 बजे.

नमी (Humidity): लगभग 24% से 30%.

बर्फबारी की संभावना: 0% (मनाली शहर के लिए).

पर्यटकों के लिए एडवाइजरी

पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को भारी ऊनी कपड़े साथ रखने की सलाह दी है. रात के समय तापमान शून्य से काफी नीचे जाने के कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश हैं, क्योंकि सुबह और शाम के समय सड़कों पर 'ब्लैक आइस' (बर्फ की पतली परत) होने के कारण गाड़ियां फिसलने का खतरा रहता है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

अगले 48 घंटों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, 12 जनवरी के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे मनाली शहर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. पर्यटकों के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह बर्फबारी के लिहाज से काफी उम्मीदों भरा हो सकता है.