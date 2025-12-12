Viral Video: इंडिगो की देरी के बीच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गद्दे के साथ पहुंचा यात्री, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गद्दे के साथ पहुंचा यात्री (Photo Credits: X)

Viral Video: बेंगलुरु एयरपोर्ट (Bengaluru Airport) पर एक अजीब लेकिन मजेदार सीन देखने को मिला, जब इंडिगो (IndiGo) की देरी की वजह से ‘तैयार यात्रा’ का एक नया लेवल शुरू हो गया. एक पैसेंजर को टर्मिनल में एक गद्दा ले(Mattress) कर घुसते देखा गया, लेकिन उसके पास एक रसीद, एक वारंटी कार्ड और एक पावर बैंक भी था, जिससे ऑनलाइन मजाक की बाढ़ आ गई.

जैसे-जैसे कैंसलेशन को लेकर गुस्सा बढ़ता गया, सोशल मीडिया पर तीखे वन-लाइनर्स, मीम्स और कमेंट्स आने लगे कि कैसे एक मामूली फ्लाइट देरी ने यात्रियों को कामचलाऊ स्लीपर-कोच पैसेंजर बना दिया.

‘स्लीपर-कोच पैसेंजर बन गए यात्री’

पहला वायरल रिएक्शन कोमल (@TheLaughLoom) का आया, जिन्होंने मजाक में कहा कि इंडिगो की देरी ने यात्रियों को स्लीपर-कोच ट्रैवलर बना दिया है. उन्होंने लिखा-भाई सच में गद्दा लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था,’ और फंसे हुए यात्रियों के मूड को बताया.

यूजर्स ने तुरंत कमेंट किया. मीमांशा त्रिवेदी ने कमेंट किया कि ट्रेनों से इस तरह की देरी की उम्मीद आमतौर पर की जाती थी, लेकिन इस बार “फ्लाइट वाले भी लपेटे में आए हैं.’ यह भी पढ़ें: Pigeon in IndiGo Flight: बेंगलुरु से वडोदरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आया कबूतर, टेक ऑफ से पहले यात्रियों में मची अफरा तफरी: VIDEO

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गद्दे के साथ पहुंचा यात्री

IndiGo delays ne logon ko traveler se sleeper coach passenger bana diya. Bhai literally mattress leke airport pahuch gaya tha 😭✈️ pic.twitter.com/W1e23IxYYF — Komal (@TheLaughLoom) December 11, 2025

लैपटॉप के बजाय गद्दा? यूजर्स का कहना है कि सिर्फ बेंगलुरु में

A person spotted with wakefit mattress at Bengaluru airport Only indigo can force a Bengaluru guy to hold mattress instead of Laptop pic.twitter.com/VQxHQUnP07 — Sagar (@sagarcasm) December 11, 2025

सागर (@sagarcasm) ने मजाक को और बढ़ाते हुए कहा कि सिर्फ इंडिगो ही बेंगलुरु के किसी टेकी को लैपटॉप के बजाय गद्दा ले जाने के लिए मजबूर कर सकता है. एक और यूजर, फोरकॉर्नर्स वॉइस ने मजाक को और आगे बढ़ाया: ‘भाई सिर्फ गद्दा नहीं लाया... वह रसीद, वारंटी कार्ड और एक पावर बैंक लाया. आदमी देरी से नहीं बच रहा, वह टर्मिनल 1 पर कब्जा कर रहा है.’

कुछ लोगों के लिए, यह पल इस बात की निशानी था कि देरी कितनी ज्यादा हो गई थी. एक यूजर (@4pennyonhorse) ने मजाक में कहा, ‘इस हिसाब से तो एयर इंडिया में कफन लेकर जाना पड़ेगा.’ कार्तिक (@BrainKaPopcorn) ने कहा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, लोग गद्दे भी ले जा सकते हैं क्योंकि ‘फ्लाइट में देरी से आप पहले सो जाते हैं.’

फ्लाइट कैंसिल हुई और ये बंदा गद्दा ले आया

Flight Cancel Hui… Aur Yeh Banda Mattress Le Aaya! 😄🤣 “Airport me ek hilarious scene capture hua! IndiGo ki flight cancel hone ke baad ek passenger ne apna solution nikal liya — aur saath me mattress le aaya! 😅#IndiGoCrisis #FunnyVideo #AirportFails #FlightCancelled pic.twitter.com/NAq8HDa67P — Trending Topics with Faiz (@newswithaftab14) December 10, 2025

‘18 घंटे की देरी के लिए तैयार’

एक और यूजर, आकांक्षा (@Hercastic), ने कहा कि उन्हें लगा कि पैसेंजर ने इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी और 18 घंटे के इंतजार के लिए तैयार होकर आया था. दूसरों ने बस इस कदम को ‘महान’ कहा, सार्थक ने कहा कि वह आदमी ‘एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन बना रहा है.’

कंटेंट क्रिएटर फैज (@newswithaftab14) ने इस सीन को कुछ ऐसा बताया जिसने देखने वालों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. वायरल क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा: ‘इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एक पैसेंजर ने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया और साथ में गद्दा ले आया!’

ट्रैवल की परेशानी में मजाक का एक पल

जब इंडिगो भारी देरी और कैंसलेशन को लेकर जांच और लोगों के गुस्से से जूझ रहा है, तो यह गद्दा लेकर घूमने वाला ट्रैवलर अचानक इस पल का चेहरा बन गया है, जिसने इस मुश्किल ट्रैवल की परेशानी को बहुत जरूरी कॉमिक रिलीफ में बदल दिया है.