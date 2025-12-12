Cheating Signs: क्या आपका पार्टनर रिश्ते में दे रहा है आपको धोखा? इन 10 आसान तरीकों से करें पता

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Cheating Signs in Relationship: आज के इस आधुनिक दौर में कई कपल्स (Couples) के रिलेशनशिप (Relationship) में ईमानदारी और भरोसे का लंबे समय तक कायम हो पाना काफी मुश्किल सा लगता है. प्यार, वफादारी और साथ देने का खूबसूरत वादा करने के बावजूद कई लोग अपने पार्टनर को धोखा (Cheating) देते हैं. हालांकि इस धोखे का पता इतनी आसानी से नहीं लग पाता है और जब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, तो यह 10 आसान तरीके आपकी मदद कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ड्रामा, जासूसी या गलतफहमी के—सिर्फ साफ, सहज और समझने योग्य तरीके से.

1-अचानक व्यवहार में बदलाव

लोग बदलते हैं, लेकिन धोखा देने वाले का बदलाव अचानक और अजीब लगता है. जैसे:

अचानक ग्रूमिंग में ज्यादा दिलचस्पी

टेक्स्टिंग पैटर्न बदल जाना

जिंदगी शेयर करने से बचना

2- फोन उनका ‘नो-टच जोन’ बन जाए

अगर अचानक नया पासवर्ड, छुपी हुई नोटिफिकेशन या फोन हर जगह साथ—तो शक होना स्वाभाविक है.

3- समय गायब होने लगे

धोखा समय मांगता है, जो अक्सर इस तरह दिखता है:

‘लेट ऑफिस’ के बहाने.

हर हफ्ते टीम डिनर.

नए-नए वर्क ट्रिप.

इमोशनल फोन कॉल्स लेने के लिए बाहर जाना.

4- इंटिमेसी पर असर

कुछ लोग दूर हो जाते हैं.

कुछ जरूरत से ज़्यादा मीठे हो जाते हैं.

दोनों ही असामान्य बदलाव हैं.

5- साधारण सवाल पर भी डिफेंसिव होना

अगर 'घर कब तक आओगे?' पूछने पर भी उन्हें गुस्सा आता है तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है.

6- बातें और व्यवहार मेल न खाएं

लोकेशन मैच न करना.

बातें बदलना.

फोन न उठाने के बहाने.

कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है.

7- उनके दोस्त अजीब बर्ताव करें

दोस्त हमेशा पहले जानते हैं.

संकेत:

असहज मुस्कान.

बातचीत टालना.

आपकी मौजूदगी में नर्वस होना.

8- भावनात्मक दूरी महसूस होना

कभी-कभी बिना किसी सबूत के भी आप महसूस कर लेते हैं कि रिश्ता खाली-सा हो गया है.

9- अजीब खर्चे दिखना

होटल बिल.

गिफ्ट्स जो आपको नहीं मिले.

OYO / Airbnb बुकिंग.

ये सब गंभीर संकेत हो सकते हैं.

10-भविष्य की प्लानिंग से बचना

जब धोखा होता है, वे भविष्य को लेकर अनिश्चित या टालमटोल करने लगते हैं.

कॉनफ्रंट करने से पहले याद रखें

शांत रहें.

सोशल मीडिया स्टॉकिंग से बचें.

किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल न करें.

अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें.

धोखा दर्द देता है, लेकिन यह आपकी वैल्यू को तय नहीं करता. आप ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जिसमें प्यार और भरोसा दोनों हों.