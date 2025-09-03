कौन हैं Sadia Khan? 'हाई-वैल्यू' रिश्ते सिखाने वाली डेटिंग कोच, जो 'Side Chick' विवाद में फंसीं

डेटिंग कोच सादिया खान (Photo Credits: thesadiapsychology/ Instagram)

Who Is Sadia Khan? सोशल मीडिया पर आपने 'हाई-वैल्यू मैन और वुमन' का कॉन्सेप्ट सिखाने वाली एक महिला के वीडियो जरूर देखे होंगे. इनका नाम सादिया खान है, जो एक इन्फ्लुएंसर और खुद को डेटिंग कोच बताती हैं. उन्होंने अपना पूरा ब्रांड इसी बात पर बनाया है कि पुरुषों और महिलाओं को कैसे अपनी डेटिंग लाइफ में 'हाई-वैल्यू' यानी ऊंचे दर्जे के पार्टनर मिल सकते हैं. इसके लिए वो एक सेशन के 800 डॉलर (लगभग 67,000 रुपये) तक चार्ज करती हैं.

लेकिन अब सादिया खान खुद एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई हैं. इंटरनेट पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वह एक धोखेबाज हैं. इन वीडियो में स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के जरिए आरोप लगाया गया है कि वह एक शादीशुदा आदमी की 'साइड चिक' (प्रेमिका) थीं. इस विवाद के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सादिया ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है.

चलिए जानते हैं कि सादिया खान कौन हैं और यह पूरा विवाद क्या है.

कौन हैं सादिया खान?

सादिया खान खुद को एक मनोवैज्ञानिक और डेटिंग कोच बताती हैं. मॉडर्न रिश्तों पर उनकी राय और सलाह ने उन्हें ऑनलाइन दुनिया में तेजी से मशहूर कर दिया. वह कई पॉडकास्ट वीडियो में दिखाई दी हैं, जहां वह खुद को एक ऐसे गाइड के रूप में पेश करती हैं जो खासकर पुरुषों को उनकी डेटिंग लाइफ बेहतर बनाने में मदद करती हैं.

सादिया एक वेबसाइट भी चलाती हैं, जहां लोग उनके प्रोग्राम और प्लान खरीद सकते हैं. वह पुरुषों और महिलाओं को 'हाई-वैल्यू' पार्टनर आकर्षित करने की ट्रेनिंग देने के लिए एक सेशन के £5,999 (लगभग ₹7.6 लाख) तक चार्ज करती हैं. लेकिन हाल के आरोपों ने उनकी उस इमेज को कमजोर कर दिया है, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था.

सादिया खान के ऑनलाइन क्लासेस की फीस

क्या है 'साइड चिक' विवाद?

पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया गया है कि सादिया खान का "पर्दाफाश" हो गया है. आरोप है कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ रोमांटिक रिश्ते में थीं. एक वीडियो में यह भी दावा किया गया कि उन्हें उस आदमी की मंगेतर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था. इन दावों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि सादिया हमेशा रिश्तों में ईमानदारी और ऊंचे आदर्शों की बात करती थीं, जबकि उन पर लगे आरोप इसके ठीक उलट हैं.

क्या सादिया खान एक 'साइड चिक' हैं?

लोग उनकी इसी बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि जो इंसान दूसरों को सही रिश्ते बनाने की सलाह देता है, वह खुद कथित तौर पर किसी का घर तोड़ रहा था.

सादिया खान 'बेनकाब?'

लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

फिलहाल, ये सभी दावे केवल आरोप हैं और किसी भी भरोसेमंद या वेरिफाइड न्यूज सोर्स ने इनकी पुष्टि नहीं की है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बिना पुष्टि के ही अपनी राय दे रहे हैं. ज्यादातर लोग सादिया को पाखंडी बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं.

Radical feminist Sadia Khan has been exposed to being a side chick and con artist Men don't fall for this pic.twitter.com/ffxyK6YmX3 — Arun (アルン) (@Anime_Arun) August 31, 2025

इंटरनेट यूजर्स की राय

Oh that Tik Toker Saadia Khan is outed to be some married guy's mistress & ooh I always felt something was off about that bitch, always. My instincts are always a 💯 pic.twitter.com/ocL0bOiWmZ — PTIBOT (@syed55177) September 1, 2025

नेटिज़ेंस ने सादिया खान को ट्रोल किया

The tiktok dating coach Sadiq khan has been outed to be a side chick to a married man. pic.twitter.com/5YppkCsF5a — ♡ L A B A K E ♡ (@LABXKE) September 2, 2025

साइड चिक?'

I warned you about Sadia Khan. She was a side chick all along. All that posturing and properness she liked to impress on you and she was just a side piece to guy with a fiancee. AWALT. pic.twitter.com/lk5vg1jH6d — Richard Cooper (@Rich_Cooper) August 28, 2025

जांच सतहें

Sadia Khan the influencer who charges men $6k to learn how to find high value women is caught being the side chick of a married man She derived her own “value” from Andrew Tate pic.twitter.com/eLtvuMBi06 — GeorgeiQwatson (@GeorgeiQwatson) September 2, 2025

इस विवाद पर सादिया खान ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने सिर्फ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, जबकि उनके सेशन बुक करने वाला ऑफिशियल अकाउंट अभी भी पब्लिक है. इस मामले में किसी वेरिफाइड सोर्स से जानकारी का इंतजार है, लेकिन इन आरोपों ने सादिया के ब्रांड और उनकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.