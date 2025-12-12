IND vs UAE U19 Asia Cup 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने यूएई को 234 रनों से पछाड़कर की अंडर-19 एशिया कप की आगाज़, वैभव सूर्यवंशी रहे जीत के हीरो; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Vaibhav Suryavanshi (Photo credit: SonyLIV)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप(ACC Mens U19 Asia Cup) 2025 का पहला मुकाबला 12 दिसंबर(शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. ACC U-19 एशिया कप 2025 की शुरुआत भारत U-19 टीम ने धमाकेदार जीत के साथ की. ग्रुप-स्टेज के पहले मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 234 रनों से हराते हुए टूर्नामेंट में अपना दबदबा स्थापित कर दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 433/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में UAE की टीम 50 ओवर में 199/7 तक ही पहुंच सकी. U19 रिकॉर्ड बुक में नहीं जुड़ पाएगा वैभव सूर्यवंशी का 171 रन का तूफान, जानिए क्यों नहीं माने जाएंगे ये शानदार रन

भारत की इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 95 गेंदों पर 171 रन की तूफानी पारी खेलकर विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी. उनकी पारी में बेहतरीन शॉट चयन, आक्रामकता और मैच को पूरी तरह भारत की ओर मोड़ देने वाला आत्मविश्वास दिखा. बल्ले से धमाल मचाने के अलावा उन्होंने 2 ओवर में 13 रन खर्च किए. उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारतीय बल्लेबाजी में वैभव के अलावा विहान मल्होत्रा और आरोन वर्गीज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. विहान ने 55 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि आरोन ने 73 गेंदों पर 69 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इन दोनों पारियों ने मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान की और भारत को 400 से ऊपर का स्कोर खड़ा करने में मदद की.

UAE की गेंदबाज़ी भारतीय बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करती हुई नजर आई. युग शर्मा ने 10 ओवर में 75 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि उद्दिश सूरी ने भी 10 ओवर में 77 रन देकर 2 सफलताएँ हासिल कीं. यायिन किरण राय को एक विकेट मिला, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामकता के सामने कोई भी गेंदबाज प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सका.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी UAE टीम की शुरुआत धीमी रही, लेकिन उद्दिश सूरी ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए 106 गेंदों में नाबाद 78 रन बनाए. उनके साथ पृथ्वी मधु ने 87 गेंदों पर 50 रन की अहम पारी खेली. इसके अलावा सालेह अमीन ने 35 गेंदों पर 20 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. इसके बावजूद भारत की कसी हुई गेंदबाज़ी ने UAE को कभी भी मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया.

भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 7 ओवर में मात्र 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए. वहीं, विहान मल्होत्रा और किशन कुमार सिंह ने एक-एक विकेट लेकर UAE की पारी को सीमित किया. इस मुकाबले में UAE ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही रनों की बारिश कर इस निर्णय को गलत साबित कर दिया. भारत ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और हर विभाग में विपक्षी टीम से बेहतर प्रदर्शन किया.