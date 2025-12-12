Vaibhav Suryavanshi Milestone: U19 रिकॉर्ड बुक में नहीं जुड़ पाएगा वैभव सूर्यवंशी का 171 रन का तूफान, जानिए क्यों नहीं माने जाएंगे ये शानदार रन

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Vaibhav Suryavanshi Milestone: भारत के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में अपने धमाकेदार फॉर्म को एक बार फिर साबित कर दिया. दुबई के ICC क्रिकेट अकादमी मैदान पर खेले गए U-19 एशिया कप के पहले ही मैच में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 171 रन की विस्फोटक पारी खेलकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. मात्र 14 साल की उम्र में 56 गेंदों पर शतक पूरा करके उन्होंने हाथ जोड़कर अपना पहचान बन चुका सेलिब्रेशन भी किया. यह पारी न सिर्फ मैच की दिशा बदलने वाली थी, बल्कि कई बड़े अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता भी रखती थी. दुबई में वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, विस्फोटक बल्लेबाज ने शतक जड़ते ही रच दिया नया इतिहास

हालांकि, इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का यह शतक और 171 रन U-19 के आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किए जाएंगे. यह सवाल हर फैन के मन में था कि आखिर ऐसा क्यों? वजह है इस मैच का दर्जा, UAE एक एसोसिएट क्रिकेट नेशन है, और U-19 एशिया कप में केवल वही मुकाबले Youth ODI माने जाते हैं जो दो टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच खेले जाएं. चूंकि यह मैच भारत और UAE के बीच था, इसलिए इसे आधिकारिक Youth ODI का दर्जा नहीं मिला और इस कारण वैभव की पारी रिकॉर्ड बुक का हिस्सा नहीं बन सकती.

अगर इस मैच को Youth ODI का दर्जा मिलता, तो वैभव का शतक युथ क्रिकेट इतिहास का तीसरा सबसे तेज़ शतक बन जाता. 171 रन भारतीय खिलाड़ियों में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर होता और उनके द्वारा लगाए गए 14 छक्के एक संभावित विश्व रिकॉर्ड बन सकते थे. लेकिन मैच के अनाधिकारिक दर्जे ने इन सभी उपलब्धियों को केवल एक यादगार पारी तक सीमित कर दिया.

यह नियम केवल U-19 वर्ल्ड कप में बदलता है, जहां एसोसिएट टीमों के मैचों को भी Youth ODI का दर्जा दिया जाता है. इसी कारण भारत का USA के खिलाफ अगला मैच आधिकारिक Youth ODI होगा, जबकि मलेशिया के खिलाफ मुकाबला अनाधिकारिक ही रहेगा. इस तरह की तकनीकी शर्तों ने वैभव के इस शानदार प्रदर्शन को रिकॉर्ड बुक में जगह नहीं मिलने दी.

इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी का करियर बेहद शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इस वर्ष इंग्लैंड U-19 के खिलाफ वॉर्सेस्टर में 52 गेंदों पर एक दर्जेदार Youth ODI शतक जड़ा था. इसके अलावा वह तीन अर्धशतक और युथ टेस्ट में दो शतक तथा एक पचासा भी बना चुके हैं. उनकी निरंतरता और मैच-विनिंग क्षमता उनके असली प्रतिभा का प्रमाण है.

सीनियर स्तर पर भी वैभव ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाया है. IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक शानदार टी20 शतक लगाया था. इसके अलावा भारत की ओर से राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की ओर से महाराष्ट्र के खिलाफ भी शतक लगाकर उन्होंने साबित किया है कि वह सिर्फ युथ क्रिकेट के नहीं, बल्कि आने वाले समय के बड़े स्टार बनने की राह पर हैं. अंत में, भले ही वैभव सूर्यवंशी का 171 रन का यह तूफानी प्रदर्शन आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, लेकिन इसने उनकी प्रतिभा, मानसिक मजबूती और बल्लेबाज़ी कौशल को दुनिया के सामने स्थापित कर दिया है.