Vaibhav Suryavanshi New Milestone: दुबई में वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, विस्फोटक बल्लेबाज ने शतक जड़ते ही रच दिया नया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team, 1st Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई यायिन राय (Yayin Rai) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं.

इस रोमांचक मुकाबले यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज आठ रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया का स्कोर 220 रन तक लेकर गए.

अंडर 19 एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार​ फिर से आतिशी पारी खेली हैं. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने चौके और छक्कों की लाइन सी लगा दी. वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, ऐसा ही कुछ इस मैच में नजर भी आया. चौके और छक्के लगाकर कर वैभव सूर्यवंशी ने पहले अपना शतक पूरा किया.

शतक जड़ते ही वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

अपना शतक पूरा करने के बाद तो वैभव सूर्यवंशी और भी ज्यादा घातक हो गए. एक ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने दो और छक्के ठोक दिए. वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अपनी पारी में 14 छक्के लगाए. टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 काफी शानदार रहा है. इस साल वैभव सूर्यवंशी एक के बाद एक इतिहास रचते चले गए हैं.

अंडर 19 एशिया कप में भी वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही किया. इस साल वैभव सूर्यवंशी ने पहले आईपीएल में अपना शतक पूरा किया. इसके बाद यूथ वनडे में भी वैभव सूर्यवंशी ने शतक ठोका था. सैयद मुश्ताक अली में भी वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी पूरी की. इसके बाद अब अंडर 19 एशिया कप में भी वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मुकाबले में शतक ठोकने का काम किया है. इतने टूर्नामेंट में बाकी किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाए हैं. इस लिहाज से वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचने का काम किया है.