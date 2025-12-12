उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) ज़िले के सिकंदराराऊ शहर से सरेआम छेड़छाड़ और उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मोटरसाइकिल पर ट्रिपल-सीट सवार तीन युवकों ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को अचानक थप्पड़ मारकर फरार हो गए. यह पूरी वारदात पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. फुटेज में दिखता है कि दो महिलाएं सड़क के एक शांत हिस्से पर साथ चल रही हैं. तभी उल्टी दिशा से तेज़ रफ़्तार में आती एक बाइक उनके पास खतरनाक रूप से आती है. बाइक के बीच में बैठा युवक अचानक आगे झुककर एक महिला के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है. हमलावर तुरंत बाइक लेकर तेज़ी से भाग निकलते हैं, जबकि पीड़िता हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि कुछ ही सेकंड में क्या हो गया. यह भी पढ़ें: Rewa Shocker: मध्य प्रदेश के रीवा में पति ने बनाया पत्नी का पोर्न वीडियो, फिर इंटरनेट पर किया वायरल

यूपी के हाथरस में बाइक सवार युवक युवती को थप्पड़ मारकर फरार

