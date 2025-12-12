उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) ज़िले के सिकंदराराऊ शहर से सरेआम छेड़छाड़ और उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मोटरसाइकिल पर ट्रिपल-सीट सवार तीन युवकों ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को अचानक थप्पड़ मारकर फरार हो गए. यह पूरी वारदात पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. फुटेज में दिखता है कि दो महिलाएं सड़क के एक शांत हिस्से पर साथ चल रही हैं. तभी उल्टी दिशा से तेज़ रफ़्तार में आती एक बाइक उनके पास खतरनाक रूप से आती है. बाइक के बीच में बैठा युवक अचानक आगे झुककर एक महिला के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है. हमलावर तुरंत बाइक लेकर तेज़ी से भाग निकलते हैं, जबकि पीड़िता हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि कुछ ही सेकंड में क्या हो गया. यह भी पढ़ें: Rewa Shocker: मध्य प्रदेश के रीवा में पति ने बनाया पत्नी का पोर्न वीडियो, फिर इंटरनेट पर किया वायरल
यूपी के हाथरस में बाइक सवार युवक युवती को थप्पड़ मारकर फरार
उत्तर प्रदेश : हाथरस के कस्बा सिकंदराऊ में कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा के गाल पर हाथ मारकर मनचले भाग गए !!@madanjournalist pic.twitter.com/flLsqxK4BY
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 12, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)