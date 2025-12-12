Rewa Shocker: मध्य प्रदेश के रीवा में पति ने बनाया पत्नी का पोर्न वीडियो, फिर इंटरनेट पर किया वायरल

पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और हर रिश्ते से बहुत अहम होता है. लेकिन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा (Rewa) से आये एक शर्मनाक मामले ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. एक पति ने अपनी पत्नी के साथ बिताये निजी पल को इंटरनेट पर शेयर कर दिया है. इस घटना के बाद से महिला बहुत सदमें में है. महिला की शादी सात महीने पहले हुई थी. इस घटना के बाद पुलिस को संपर्क किया और पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसका 13 मिनट, 14 सेकंड का इंटिमेट वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन वायरल कर दिया. महिला के अनुसार पति ने उसे यह भरोसा दिलाकर उसका निजी वीडियो बनाया कि 'मैं तुम्हारा पति हूं', बॉयफ्रेंड नहीं हूं', आरोपी पति अब फरार है. पुलिस ने पति के खिलाफ हैरेसमेंट, दहेज प्रताड़ना और धमकी का मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: Online Porn Law 2025: अब ऑनलाइन पॉर्न में 'गला दबाने या घोंटने वाले सीन' दिखाना होगा गैरकानूनी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम; जानें इस कानून के बारे में सबकुछ

लगातार देहज की मांग करता था पति

जांच से पता चला की पति को पोर्न देखने की लत थी. वो शोहरत पाना चाहता था. इसलिए ऑनलाइन पोर्न शेयर कर पोर्नस्टार बनना चाहता था और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था. पत्नी के विरोध के बावजूद, उसने उसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया. महिला के भाई ने कहा कि शादी में दहेज का भी टेंशन था. पति ने शादी से पहले 3 लाख रुपये मांगे थे. 2 लाख रुपये दे दिए गए, लेकिन वह बाकी रकम के लिए परिवार पर लगातार दबाव बना रहा था.

7 महीने पहले हुई थी अरेंज मैरेज

महिला ने कहा कि उनकी शादी 10 मई को अरेंज मैरिज से हुई थी. शुरू में उसके पति ने मीठी-मीठी बातें कीं और उसे खुश रखने का वादा किया. लेकिन, उसकी बातों के पीछे उसका एक छिपा हुआ मकसद था. महिला ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से है और उसके पास पति पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था.

भरोसा दिलाकर बनाया वीडियो

पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उससे कहा कि वह उसके साथ एक पोर्न वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है. जब उसने इस आइडिया का विरोध किया, तो वह उस पर दबाव डालने लगा. मैंने कहा, “तुम मेरे पति हो, तो तुम मेरे साथ पोर्न वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए यहां नहीं हूं. आजकल, एक छोटी सी गलती किसी की इज्जत खराब कर सकती है.” मेरे एतराज़ के बावजूद, उसने सुनने से मना कर दिया. उसने ज़ोर देकर कहा, “मैं तुम्हारा पति हूं. तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा. मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं. जो यह वीडियो वायरल कर दूंगा. मुझे भी तुम्हारी इज्जत की परवाह है, लेकिन वीडियो तो बनना ही चाहिए.”

जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने कहा कि उसका पति उसे, उसके भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहा है. परिवार अब डर में जी रहा है और अपने दरवाज़े बंद रखे हुए है. आरोपी पति मुंबई भाग गया है. पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है. पुलिस ने कहा कि उसके पोर्न की लत और उससे जुड़े अपराधों की पूरी जांच जारी है.