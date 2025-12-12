Delhi AQI Update: फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI; अगले हफ्ते भी नहीं मिलेगी राहत

Delhi AQI Today (Photo- ANI)

Delhi AQI Update: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है. पिछले दो दिनों से हवा खराब श्रेणी में थी, लेकिन गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स और बिगड़कर 'बहुत खराब' स्तर में पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI गुरुवार को 305 दर्ज किया गया जबकि बुधवार को यह 259 था. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी हवा में कोई खास सुधार की उम्मीद नहीं है.

ये भी पढें: कार से उतरकर अचानक गिर पड़े व्यापारी… दोस्त ने तुरंत CPR देकर बचाई जान; Video

क्यों बिगड़ी दिल्ली की हवा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार सुबह हवा की रफ्तार अचानक कम हो गई जिसके कारण प्रदूषक तत्व जमीन के पास जमा होते गए. बुधवार को जहां हवा की गति 20 किमी प्रति घंटे तक थी, वहीं गुरुवार को यह घटकर 5 से 8 किमी प्रति घंटे पर पहुंच गई. स्काइमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि दिन में कुछ देर तेज हवा चली लेकिन वह भी 12 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं थी. जहां हवा कम चलेगी, वहां प्रदूषण ठहरता जाएगा.

आगामी दिनों में मौसम का रुख?

अगले कई दिनों तक हवा की गति कम रहने की संभावना है क्योंकि दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं. इनकी वजह से हवाओं में रफ्तार नहीं आएगी और प्रदूषण छंटने की संभावना भी कम हो जाएगी. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का कहना है कि अगले हफ्ते तक दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' दायरे में बनी रह सकती है. प्रदूषण निगरानी स्टेशन के मुताबिक 39 में से 25 स्टेशनों पर AQI 300 के पार चला गया. रोहिणी और द्वारका के NSIT क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड हुआ.

ठंड में उतार – चढ़ाव, लेकिन राहत नहीं

दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री कम है. अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के दौरान रात का तापमान ऊपर जाता है. 13 से 15 दिसंबर के बीच हल्का कोहरा रहने की भी संभावना है.

कुल मिलाकर मौसम में उतार–चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन प्रदूषण की मार से राहत अभी दूर है.