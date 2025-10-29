आज 29 अक्टूबर का मौसम: कहीं तूफान तो कहीं बारिश, जानें अपने शहर का हाल, देखें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु पर IMD का अपडेट

मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली में हल्का कोहरा और ठंडक रहेगी. (Photo : X)

Toady Weather Forecast For - Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad And Shimla: आज 29 अक्टूबर को देश के मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, भारत के कई बड़े शहरों में अलग-अलग मौसम देखने को मिल रहा है. कहीं बारिश की संभावना है, तो कहीं हल्की ठंड के साथ धुंध छाई हुई है.

आइए जानते हैं कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा.

मुंबई: मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम ठंडा बना हुआ है. सुबह के वक्त हल्का कोहरा (Shallow Fog) छाया रहा. यहाँ आज ज्यादा से ज्यादा तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

चेन्नई: चेन्नई में भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. यहाँ हल्की बारिश होने की संभावना है.

बेंगलुरु: बेंगलुरु का मौसम आज काफी सुहावना रहेगा. आसमान में हल्के बादल रहेंगे और तापमान भी अच्छा बना रहेगा.

हैदराबाद: हैदराबाद में आज एक या दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. मौसम में थोड़ी नमी भी रहेगी.

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में आज मौसम बिल्कुल साफ और खुशनुमा रहने का अनुमान है.

कोलकाता: कोलकाता में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

आज देश में मौसम की मिली-जुली तस्वीर देखने को मिल रही है. अगर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद जैसे शहरों में हैं, तो बारिश की संभावना को देखते हुए घर से छाता लेकर निकलना बेहतर रहेगा. वहीं, दिल्ली वालों को सुबह की धुंध में गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है. इस बीच, शिमला और बेंगलुरु के लोग आज साफ और सुहावने मौसम का पूरा मज़ा ले सकते हैं.