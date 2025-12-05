SA W vs IRE W 1st T20I 2025, Cape Town Weather Report: आयरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पहले टी20 मैच में बारिश डालेगी बाधा? जानिए कैसा रहेगा केप टाउन के मौसम का मिजाज़

लौरा वोल्वार्ड्ट और गैबी लुईस(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team, Cape Town Weather Report: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 05 दिसंबर(शुक्रवार) को केप टाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की हालिया फॉर्म की बात करें तो 20-ओवर प्रारूप में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. टीम ने अपने पिछले पाँच मुकाबलों में से चार में हार का सामना किया है और लगातार दो टी20 सीरीज़ भी गंवाई हैं. ऐसे में नए सिरे से शुरुआत करने के बावजूद उनका पिछला रिकॉर्ड चिंता का विषय है. हालांकि, हाल ही में समाप्त हुए महिला विश्व कप में उपविजेता बनने वाली इस टीम ने अपने खेल में एकजुटता और जुझारूपन दिखाया था, जिसके आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि वे आगामी मुकाबले में मजबूत वापसी का प्रयास करेंगी. पहले टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, आयरलैंड महिला टीम ने टी20 क्रिकेट में शानदार लय हासिल कर रखी है. उन्होंने अपने पिछले पाँच मैचों में सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो उनके आत्मविश्वास को बड़ा बढ़ावा देता है. हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि इन जीतों में से किसी भी मुकाबले में उन्हें शीर्ष रैंकिंग वाली टीम का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टीमों के खिलाफ खेला था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शुक्रवार को लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ वे कैसा प्रदर्शन करती हैं.

केप टाउन के मौसम का हाल(Cape Town Weather Report)

केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में 5 दिसंबर 2025 को खेले जाने वाले दक्षिण अफ्रीका महिला और आयरलैंड महिला के बीच पहले टी20 मुकाबले के दौरान मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है. मैच के दिन तापमान लगभग 19-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि आर्द्रता 61-72 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी. आकाश आंशिक रूप से धूपदार या साफ रहेगा और बारिश की संभावना केवल 2-6 प्रतिशत है, जिससे खेल में कोई बाधा नहीं आएगी. हवा की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी, जो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद प्रदान कर सकती है. कुल मिलाकर मौसमी परिस्थितियां क्रिकेट के लिए आदर्श हैं और दर्शक बिना किसी रुकावट के पूरे मैच का आनंद ले सकेंगे.