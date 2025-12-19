SA-W vs IRE-W 3RD ODI 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में 6 विकेट से रौदकर किया क्लीन स्वीप, लॉरा वोल्वार्ड्ट ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Laura Wolvaardt (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को जोहान्सबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेला गया. जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड को 6 विकेट से हरा कर सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप किया हैं. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शतकीय पारी खेलकर जीत की कहानी लिखी है. आयरलैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 206 रनों का टारगेट, गैबी लुईस ने खेली कप्तानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर आयरलैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और 45.2 ओवर में 205 रन बनाए. आयरलैंड की ओर से कप्तान गैबी लुईस ने सबसे ज्यादा 80 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे. विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्रिस्टीना कूल्टर रेली ने 56 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि लिआ पॉल ने 43 गेंदों में 30 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि, आयरलैंड की टीम बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ सकी और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज़ी में नॉनकुलुलेको म्लाबा सबसे प्रभावशाली रहीं. उन्होंने 9 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 4 विकेट झटके और आयरलैंड की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी. टूमी सेखुखुने ने भी किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 8 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए. सुने लूस को भी 2 सफलताएं मिलीं, जिससे आयरलैंड की पारी 205 रन पर सिमट गई.

206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की शुरुआत मजबूत रही. ओपनर ताज़मिन ब्रिट्स ने 21 गेंदों में 26 रन की तेज़ पारी खेली. इसके बाद कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने एक छोर संभालते हुए बेहतरीन शतक जड़ा. वोल्वार्ड्ट ने 93 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए और आख़िर तक क्रीज़ पर डटी रहीं. उनके साथ सुने लूस ने 23 गेंदों में 25 रन की उपयोगी पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य को महज़ 32.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. आयरलैंड की ओर से अर्लीन केली और एमी मैगुइर ने 2-2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनकी गेंदबाज़ी टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी रही. इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली.