SA-W vs IRE-W 3RD ODI 2025 Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 206 रनों का टारगेट, गैबी लुईस ने खेली कप्तानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लौरा वोल्वार्ड्ट और गैबी लुईस(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को जोहान्सबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेला जा रहा है. जिसमें आयरलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 45.2 ओवर में 205 रन बनाए. जहां आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई गेंदबाज़ी के सामने आयरिश टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही. आयरलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आयरलैंड की शुरुआत बेहद धीमी रही. सलामी बल्लेबाज़ सारा फोर्ब्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद कप्तान गैबी लुईस ने एक छोर संभालते हुए शानदार अर्धशतक लगाया. गैबी लुईस ने 80 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्रिस्टीना कूल्टर रेली ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 56 गेंदों में 37 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी हुई, जिसने आयरलैंड को संभालने का मौका दिया.

मिडिल ऑर्डर में हालांकि आयरलैंड की बल्लेबाज़ी लड़खड़ा गई। कप्तान गैबी लुईस के आउट होने के बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए. लॉरा डेलानी खाता भी नहीं खोल सकीं, जबकि ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 28 गेंदों में 21 रन बनाए. लिआ पॉल ने 43 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी टीम को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सकीं. निचले क्रम में बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी पवेलियन लौटते गए, जिससे आयरलैंड की पारी 205 रन पर सिमट गई.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाज़ी में नॉनकुलुलेको म्लाबा ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 9 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 4 विकेट झटके और आयरलैंड की कमर तोड़ दी. टूमी सेखुखुने ने किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 8 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए. कप्तान सुने लूस ने भी 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि फे टनिकलिफ और लिया जोन्स को एक-एक सफलता मिली. 206 रन के लक्ष्य के साथ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम इस मुकाबले में पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. सीरीज़ में पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुकी साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी.