SA-W vs IRE-W 3RD ODI 2025 Toss & Live Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को जोहान्सबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेला जा रहा है. जिसमें आयरलैंड महिला टीम की कप्तान गैबी लुईस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम आयरलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. दक्षिण अफ़्रीका बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आयरलैंड महिला टीम ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, काराबो मेसो, सुने लुस, डेन वैन नीकेर्क, फेय ट्यूनीक्लिफ, सिनालो जाफ्ता (डब्ल्यू), लिआ जोन्स, तुमी सेखुखुने, अयांदा ह्लुबी, नॉनकुलुलेको म्लाबा

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सारा फोर्ब्स, गैबी लुईस (सी), कूल्टर रीली (डब्ल्यू), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लिआ पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, अर्लीन केली, एवा कैनिंग, जेन मैगुइरे, एमी मैगुइरे

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड