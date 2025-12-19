SA-W vs IRE-W 3RD ODI 2025 Toss & Live Scorecard: आयरलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को जोहान्सबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेला जा रहा है. जिसमें आयरलैंड महिला टीम की कप्तान गैबी लुईस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम आयरलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. दक्षिण अफ़्रीका बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त
आयरलैंड महिला टीम ने जीता टॉस
We have won the toss and will bat first.
— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) December 19, 2025
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, काराबो मेसो, सुने लुस, डेन वैन नीकेर्क, फेय ट्यूनीक्लिफ, सिनालो जाफ्ता (डब्ल्यू), लिआ जोन्स, तुमी सेखुखुने, अयांदा ह्लुबी, नॉनकुलुलेको म्लाबा
☘️ Ireland have won the toss and elected to Bat first.
🔁 Four changes for #TheProteas Women as Fay Tunnicliffe, Sinalo Jafta, Ayanda Hlubi and Nonkululeko Mlaba come in for Lara Goodall, Miané Smit, Eliz-Mari Marx and Nondumiso Shangase.
Here’s how we line up… pic.twitter.com/9KzXWxLaqK
— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) December 19, 2025
आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सारा फोर्ब्स, गैबी लुईस (सी), कूल्टर रीली (डब्ल्यू), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लिआ पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, अर्लीन केली, एवा कैनिंग, जेन मैगुइरे, एमी मैगुइरे
Here is today's Playing XI:
▪️ Gaby Lewis (c)
▪️ Sarah Forbes
▪️ Christina Coulter Reilly
▪️ Orla Prendergast
▪️ Laura Delany
▪️ Leah Paul
▪️ Rebecca Stokell
▪️ Arlene Kelly
▪️ Jane Maguire
▪️ Ava Canning
▪️ Aimee Maguire
— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) December 19, 2025
दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड