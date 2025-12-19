South Africa Women vs Ireland Women, 3rd ODI Match Live Streaming In India: दक्षिण अफ़्रीका बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Streaming In India: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 19 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जोहान्सबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आयरलैंड को 74 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम आयरलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 5th T20I Match Winner Prediction: पांचवें टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज के दोनों मैच जीते हैं. इस मैच में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. दक्षिण अफ्रीका काफी मजबूत टीम है. दूसरी तरफ आयरलैंड महिला टीम की दो प्रमुख खिलाड़ी कप्तान गैबी लुईस और ओर्ला प्रेंडरगैस्ट अभी तक इस दौरे पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं जिसके चलते टीम जीत दर्ज करने में नाकामयाब रही है.

आयरलैंड को सीरीज में कप्तान गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट और अर्लेना केली अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, मैरिज़ेन कप्प और नादिन डे क्लर्क इस मैच में मुख्य खिलाड़ी रहेगी. इन खिलाड़ियों ने महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W ODI Head To Head)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 10 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने नौ मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज एक मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है. दूसरी तरफ, आयरलैंड टीम कप्तान गैबी लुईस और ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट पर निर्भर करती है. दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती है तो 160-170 रन का टोटल खड़ा कर सकती है.

कब और कहां खेला जाएगा दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच तीसरा वनडे मुकाबला?

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 19 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस आधे घंटे यानी 4 बजे होगा.

कैसे देख सकते हैं दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच तीसरा वनडे मुकाबला?

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लुफ्त फैंस टीवी पर नहीं उठा सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fan Code) और क्रिकेट आयरलैंड यूट्यूब (CricketIreland YouTube) पर देखी जा सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA-W vs IRE-W 3rd ODI Match Probable Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, लारा गुडॉल, सुने लुस, डेन वैन नीकेर्क, मियां स्मिट, काराबो मेसो (विकेटकीपर), नोंदुमिसो शंगासे, एलिज़-मारी मार्क्स, लीह जोन्स, तुमी सेखुखुने.

आयरलैंड महिला: सारा फोर्ब्स, गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (विकेटकीपर), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लौरा डेलानी, लिआ पॉल, रेबेका स्टोकेल, अर्लीन केली, कारा मरे, जेन मैगुइरे, एमी मैगुइरे.

नोट: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.