SA W vs IRE W 1st T20I 2025 Preview: पहले टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

South Africa Women(Credit:/@ProteasWomenCSA)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Preview: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 05 दिसंबर(शुक्रवार) को केप टाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की हालिया फॉर्म की बात करें तो 20-ओवर प्रारूप में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. टीम ने अपने पिछले पाँच मुकाबलों में से चार में हार का सामना किया है और लगातार दो टी20 सीरीज़ भी गंवाई हैं. ऐसे में नए सिरे से शुरुआत करने के बावजूद उनका पिछला रिकॉर्ड चिंता का विषय है. हालांकि, हाल ही में समाप्त हुए महिला विश्व कप में उपविजेता बनने वाली इस टीम ने अपने खेल में एकजुटता और जुझारूपन दिखाया था, जिसके आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि वे आगामी मुकाबले में मजबूत वापसी का प्रयास करेंगी. केप टाउन में आयरलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

वहीं दूसरी ओर, आयरलैंड महिला टीम ने टी20 क्रिकेट में शानदार लय हासिल कर रखी है. उन्होंने अपने पिछले पाँच मैचों में सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो उनके आत्मविश्वास को बड़ा बढ़ावा देता है. हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि इन जीतों में से किसी भी मुकाबले में उन्हें शीर्ष रैंकिंग वाली टीम का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टीमों के खिलाफ खेला था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शुक्रवार को लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ वे कैसा प्रदर्शन करती हैं.

टी20 में दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W Head To Head): दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच अबतक कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (SA-W vs IRE-W Key Players To Watch Out): लॉरा वोल्वार्ड्ट, क्लो ट्रायोन, मैरिज़ेन कप्प, गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, जेन मैगुइर ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SA-W vs IRE-W Mini Battle): लॉरा वोल्वार्ड्ट बनाम जेन मैगुइर की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा एमी हंटर और अयाबोंगा खाका के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 05 दिसंबर(शुक्रवार) को केप टाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 PM से खेला जाएगा.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 का टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 के ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के दर्शक इस मुकाबले का आनंद Sling TV पर उपलब्ध Willow TV के माध्यम से ले सकते हैं. यूके और आयरलैंड में यह प्रसारण TNT Sports पर उपलब्ध होगा. सब-सहारा अफ्रीका (Sub-Saharan Africa) क्षेत्र के दर्शक मैच का सीधा प्रसारण SuperSport नेटवर्क पर देख पाएंगे. इसके अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग CricketIreland के आधिकारिक YouTube चैनल पर मुफ्त में देख सकेंगे.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डेरकसेन, सुने लुस, क्लो ट्रायोन, मैरिज़ेन कप्प, नादिन डे क्लर्क, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, डेल्मी ट्यूनीक्लिफ/सेशनी नायडू

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (विकेटकीपर), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, लिआ पॉल, अर्लेना केली, अलाना डेलज़ेल, कारा मुरे, जेन मैगुइर, एवा कैनिंग