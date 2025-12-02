BAN vs IRE 3rd T20I 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज़ पर जमाया कब्ज़ा, तंज़ीद हसन ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 02 दिसम्बर(मंगलवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला गया. तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली. आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी, लेकिन टीम बांग्लादेश के गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं पाई और 19.5 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में बांग्लादेश ने लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए 13.4 ओवर में 119/2 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. बांग्लादेश ने आयरलैंड को 117 रनों पर किया ऑलआउट, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, रिशाद हुसैन ने मचाया कहर, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 27 गेंदों में 38 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी, लेकिन टीम मध्यक्रम में लगातार लड़खड़ाती रही. टिम टेक्टर ने 10 गेंदों में 17 रन और जॉर्ज डॉकरेल ने 19 रन की पारी खेली, मगर बाकी बल्लेबाज़ बांग्लादेश की सटीक लाइन-लेंथ के आगे संघर्ष करते नजर आए. टीम ने 93 रन पर छठा विकेट खो दिया और फिर पूरी पारी तेजी से ढह गई.

बांग्लादेश की गेंदबाज़ी शानदार रही. मुस्तफिजुर रहमान ने 3 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट लिए और आयरलैंड की रीढ़ तोड़ दी. वहीं रिशाद हुसैन ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए और शोरीफुल इस्लाम ने 2 विकेट हासिल किए. गेंदबाज़ों ने आयरलैंड को 120 रन तक भी पहुंचने नहीं दिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत दमदार रही. तंजीद हसन ने 36 गेंदों में नाबाद 55 रन ठोकते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया. उनके साथ परवेज होसैन इमरान ने 26 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी निभाई. सैफ हसन ने भी 14 गेंदों में 19 रन जोड़कर तेज़ और आक्रामक अंदाज़ दिखाया. क्रेग यंग, ​​हैरी टेक्टर को एक-एक सफालता हाथ लगी हैंं.