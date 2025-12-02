BAN vs IRE 3rd T20I 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने आयरलैंड को 117 रनों पर किया ऑलआउट, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, रिशाद हुसैन ने मचाया कहर, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 02 दिसम्बर(मंगलवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. जहां आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए केवल 117 रन पर ऑलआउट हो गई. आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया था, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज़ों ने अनुशासित गेंदबाज़ी करते हुए पूरी टीम को 19.5 ओवर में समेट दिया. आयरलैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, बांग्लादेश करेगी पहले गेंदाबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आयरलैंड के लिए सबसे बड़ी पारी कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 27 गेंदों में 38 रन की खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था. टिम टेक्टर ने 10 गेंदों में 17 रन बनाए और जॉर्ज डॉकरेल ने 19 रन की धीमी लेकिन उपयोगी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते नज़र आए. कोई भी खिलाड़ी क्रीज़ पर टिककर बड़ी साझेदारी नहीं कर सका, जिसकी वजह से टीम सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई. आयरलैंड ने 73 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद निगलने जैसा ही दबाव बन गया.

बांग्लादेश की गेंदबाज़ी पहले ही ओवर से प्रभावी रही. मुस्तफिजुर रहमान ने केवल 11 रन देकर 3 विकेट झटके और मैच का मोमेंटम अपने नाम कर लिया. युवा गेंदबाज़ रिशाद हुसैन ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शोरीफुल इस्लाम ने दो और महिदी हसन व सईफुद्दीन ने एक-एक विकेट हासिल किया. गेंदबाज़ों की तीखी लाइन और लेंथ के सामने आयरलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और यह मुकाबला फाइनल की तरह खेला जा रहा है.