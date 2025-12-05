उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बढ़ी ठिठुरन, IMD ने जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ठंड तेजी से अपना प्रभाव दिखा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, झारखंड और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. कई राज्यों में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है. वहीं हिमालयी क्षेत्रों में ताज़ी बर्फबारी ने सर्दी को और तीखा कर दिया है.

कश्मीर घाटी इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है. श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी सुबहों में से एक है. अधिकतम तापमान भी महज़ 12.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. IMD का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत में तापमान और गिर सकता है, जिससे रातें अधिक ठंडी और सुबहें घने कोहरे वाली होंगी.

हिमाचल प्रदेश में फिर बर्फ के आसार, तापमान माइनस में

हिमाचल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. ताबो का तापमान माइनस 7.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कुकुमसेरी माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया. 7 दिसंबर को फिर बर्फबारी की संभावना है, हालांकि शनिवार को मौसम साफ होने की उम्मीद है. भाखड़ा डैम क्षेत्र और आसपास के जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी है.

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में तापमान सामान्य से काफी नीचे है. पंजाब में दिन का तापमान औसत से 1.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. आदमपुर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि फरीदकोट में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आठ जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है. अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहने की संभावना है.

पूर्वी भारत में भी बढ़ी ठंड

सर्द हवाओं का असर धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है. झारखंड में कई जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में अगले 48 घंटों के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

गुमला गुरुवार को 5.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि डालटनगंज 8.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया. अगले तीन दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.

असम और मेघालय में 5 से 9 दिसंबर तक घने कोहरे की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 5 और 6 दिसंबर को विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी दी गई है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

IMD का अनुमान है कि हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में देशभर में सर्दी और बढ़ेगी. दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहेगा और कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है.