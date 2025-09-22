Aaj Ka Mausam, 22 September 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? कई राज्यों मानसून विदाई, कुछ जगहों पर बारिश का संभावना

Aaj Ka Mausam (Photo- @Indiametdept)

Today's weather, 22 September 2025: देश भर में मानसून की गति धीरे-धीरे धीमी पड़ रही है. मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश का असर कम होगा और मानसून (Mansoon 2025) जल्द ही विदा हो सकता है. हालांकि, कुछ राज्यों में अभी भी बारिश और गरज के साथ छींटे (Heavy Rain Alert) पड़ने की संभावना है. आइए जानें आज, 22 सितंबर को विभिन्न राज्यों में मौसम कैसा रहेगा.

IMD का पूर्वानुमान

दिल्ली-NCR में आज का मौसम (Today's weather in Delhi-NCR)

राजधानी दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश रुकने के साथ, गर्मी और उमस धीरे-धीरे और भी ज्यादा परेशान करने वाली होगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार में आज का मौसम (Today's weather in Uttar Pradesh and Bihar)

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज मौसम फिलहाल साफ रहेगा. बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बहुत कम है. हालांकि, उमस और गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है. बिहार में भी यही स्थिति रहेगी. पटना, दरभंगा, सीवान और सारण जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उत्तराखंड और हिमाचल में आज का मौसम (Today's weather in Uttarakhand and Himachal)

पहाड़ी राज्यों में भी फिलहाल बारिश से कुछ राहत मिल रही है. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में 23 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा. हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को भी ग्रीन जोन में रखा गया है, यानी फिलहाल बारिश नहीं होगी और मौसम सुहावना बना रहेगा.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज का मौसम (Today's weather in Madhya Pradesh and Rajasthan)

मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और धौलपुर जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है.