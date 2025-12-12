US: ट्रंप प्रशासन ने लॉन्च किया 'PAX Silica Initiative', टेक सप्लाई चेन को मिलेगा नया आकार; भारत को रखा बाहर

(Photo : X)

PAX Silica Initiative: अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने का ऐलान किया है. इस पहल का नाम है 'PAX सिलिका', जिसके तहत सिलिकॉन आधारित सप्लाई चेन को सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसमें दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है.

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक यह नया गठबंधन प्रमुख सहयोगी देशों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है.

किन देशों के साथ शुरू हुआ गठबंधन

PAX सिलिका की आधिकारिक शुरुआत शुक्रवार को होने जा रही है जब 'Pax Silica Declaration' पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस घोषणा में जापान, इज़रायल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे. अमेरिका की ओर से यह समझौता आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग करेंगे.

स्टेट डिपार्टमेंट ने संकेत दिया है कि अगले चरण में और भी देश इस पहल से जुड़ सकते हैं.

क्यों जरूरी पड़ी यह नई पहल?

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए युग की दिशा में कदम है जहां निजी निवेश, मुक्त व्यापार और मजबूत साझेदारी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी. चीन की तकनीकी बढ़त और खनिज आपूर्ति पर उसकी पकड़ को देखते हुए अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहता है.

इसके लिए यह गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इससे अमेरिका की एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में स्थिति और मजबूत होगी.

10 से ज्यादा देश होंगे शामिल

डिक्लेरेशन के बाद पहली PAX सिलिका समिट का आयोजन भी शुक्रवार को ही किया जाएगा. इसमें अमेरिका के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, इज़रायल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक हेलबर्ग ने दुनिया भर में अमेरिकी मिशनों को निर्देश दिया है कि वे संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पहचान कर इस पहल को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू करें.

इस गठबंधन को तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका के बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.