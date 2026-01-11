Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का 'येलो अलर्ट'; घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी, AQI 'खराब' श्रेणी में बरकरार

दिल्ली प्रदूषण (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और आसपास के इलाकों (NCR) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है. कड़ाके की ठंड के साथ-साथ कोहरे की घनी चादर और खराब वायु गुणवत्ता से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने रविवार और सोमवार (11-12 जनवरी) के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में मौसम की स्थिति और खराब हो सकती है. शनिवार की सुबह दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जब सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. पिछले तीन वर्षों में जनवरी के महीने का यह सबसे कम तापमान है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 11: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड और घने कोहरे का अलर्ट; चेन्नई में बारिश की संभावना, जानें अपने शहर का हाल

ठिठुरन के साथ घने कोहरे का साया

तापमान में भारी गिरावट के साथ-साथ दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.

दृश्यता (Visibility): घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे यातायात और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना है.

घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे यातायात और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना है. तापमान का हाल: पालम और आयानगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि लोधी रोड में 4.7 और रिज क्षेत्र में 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा. दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे 19.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है.

Cold Wave Grips Delhi

शीतलहर की स्थिति और मौसम विभाग के मानक

मौसम विभाग के नियमों के अनुसार, शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. दिल्ली के वर्तमान आंकड़े इस श्रेणी में फिट बैठ रहे हैं, जिससे अगले 48 घंटे राजधानी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं.

प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता: 'खराब' श्रेणी में AQI

ठंड और हवा की धीमी गति के कारण दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है. प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के चलते प्रदूषक कण हवा में ही जम रहे हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गिर गया है.

ताजा आंकड़े: रविवार सुबह 8:00 बजे दिल्ली का औसत AQI 259 दर्ज किया गया, जो 'खराब' (Poor) श्रेणी में आता है.

रविवार सुबह 8:00 बजे दिल्ली का औसत AQI 259 दर्ज किया गया, जो 'खराब' (Poor) श्रेणी में आता है. हॉटस्पॉट: चांदनी चौक में स्थिति सबसे चिंताजनक रही, जहां AQI 395 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के बेहद करीब है. शहर के 27 निगरानी केंद्रों ने हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की है.

स्वास्थ्य पर प्रभाव और एहतियात

लगातार गिरते तापमान और बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. सुबह और शाम के समय बाहरी गतिविधियों से बचने और गर्म कपड़ों का समुचित उपयोग करने का सुझाव दिया गया है.