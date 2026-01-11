Pongal Holidays 2026: तमिलनाडु सरकार ने की पोंगल की छुट्टियों की घोषणा; जानें 15 जनवरी से स्कूलों में कितने दिन रहेगा अवकाश

पोंगल की छुट्टियां (Photo Credits: File Image)

Pongal Holidays 2026: देश भर में नए साल के पहले पर्व के तौर पर मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि इसे दक्षिण भारतीय राज्यों में पोंगल (Pongal) के तौर पर हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. पोंगल अब बेहद करीब है, ऐसे में तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने राज्य के छात्रों और शिक्षकों के लिए पोंगल के अवसर पर आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा कर दी है. फसल उत्सव के इस महापर्व पर छात्रों को 15 जनवरी से लगातार चार दिनों का अवकाश मिलेगा. चूंकि पोंगल के मुख्य दिनों के ठीक बाद रविवार है, इसलिए राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान 19 जनवरी 2026 (सोमवार) को दोबारा खुलेंगे.

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पोंगल के मुख्य उत्सवों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यह भी पढ़ें: Pongal Special Trains 2026: पोंगल पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी; दक्षिण रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट और टाइमिंग

पोंगल 2026: छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर

15 जनवरी (गुरुवार): थाई पोंगल (मुख्य उत्सव)

इस प्रकार, 15 जनवरी से 18 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे. सोमवार, 19 जनवरी से नियमित शैक्षणिक सत्र फिर से शुरू होंगे.

भोगी उत्सव और यात्रा की तैयारी

पोंगल का उत्सव बुधवार, 14 जनवरी को 'भोगी' के साथ शुरू होगा. हालांकि भोगी एक वैकल्पिक या प्रतिबंधित अवकाश है, लेकिन चेन्नई जैसे शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक गांवों की ओर रुख करते हैं. यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, राज्य परिवहन विभाग द्वारा दक्षिण और पश्चिम जिलों के लिए विशेष बसों और ट्रेनों के संचालन की भी योजना बनाई गई है.

जनवरी की अन्य छुट्टियां

पोंगल के अलावा, जनवरी का महीना छात्रों के लिए छुट्टियों से भरा रहेगा:

गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी (सोमवार) को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसके साथ ही शनिवार और रविवार होने के कारण छात्रों को एक बार फिर तीन दिनों का लंबा सप्ताहांत (Long Weekend) मिलेगा.

स्थानीय अवकाश: इसके अतिरिक्त, संबंधित जिला कलेक्टर स्थानीय मंदिर उत्सवों या क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर विशिष्ट अवकाश घोषित कर सकते हैं.

प्रशासन ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे जिला-विशिष्ट अपडेट के लिए स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें.