Gold Rate Today in Salem: तमिलनाडु के सेलम शहर में सोने की कीमतों में मामूली स्थिरता, खरीदारी से पहले चेक करें आज का ताजा रेट

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pixabay

Gold Rate Today in Salem: तमिलनाडु के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र सेलम में आज सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. गुरुवार, 19 फरवरी 2026 की सुबह खुदरा बाजार में सोने के भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय रुपया और स्थानीय मांग में संतुलन के कारण कीमतों में स्थिरता का रुख बना हुआ है. यह भी पढ़े : Gold Rate Today, February 17, 2026: सोने की कीमतों में करीब ₹1,300 की गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा रेट

सेलम में आज सोने के ताजा रेट

आज शहर के सर्राफा बाजार में विभिन्न शुद्धता वाले सोने के भाव इस प्रकार हैं.

सोने की शुद्धता प्रति 10 ग्राम (INR) प्रति 1 ग्राम (INR) 24K सोना (99.9% शुद्ध) ₹1,55,230 ₹15,523 22K सोना (91.6% शुद्ध) ₹1,42,290 ₹14,229 18K सोना (75.0% शुद्ध) ₹1,21,790 ₹12,179

बाजार विश्लेषण और तुलना

फरवरी के शुरुआती पखवाड़े में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था. हालांकि, महीने के दूसरे भाग में कीमतें धीरे-धीरे स्थिर हो रही हैं. आज 24 कैरेट सोने की कीमत कल के मुकाबले लगभग समान रही है, जिसमें केवल 1 रुपये प्रति ग्राम की नाममात्र की गिरावट दर्ज की गई है. इसी तरह गहने बनाने में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है.

तमिलनाडु के अन्य शहरों जैसे चेन्नई और कोयंबटूर में भी सोने के भाव सेलम के समान ही दर्ज किए गए हैं.

कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

सेलम के स्थानीय बाजार में सोने की दरें कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं.

अंतरराष्ट्रीय रुझान: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वैश्विक अस्थिरता के कारण बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क हैं.

स्थानीय मांग: दक्षिण भारत में वर्तमान में शादियों का सीजन होने के कारण सोने की मांग मजबूत है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आ रही है.

जीएसटी और मेकिंग चार्ज: ऊपर दिए गए रेट बुलियन बेंचमार्क हैं. खरीदारी के समय ग्राहकों को इस पर 3% जीएसटी और ज्वैलर द्वारा तय मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा.

खरीदारों के लिए सुझाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों के रिकॉर्ड हाई के बाद वर्तमान स्थिति एक 'स्थिर चरण' की ओर इशारा कर रही है. जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं या शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले सोने की हॉलमार्किंग (BIS Hallmark) जरूर चेक करें और अंतिम लेनदेन से पहले लाइव रेट का मिलान कर लें.