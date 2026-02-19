Gold Rate Today, February 19, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों में 22 कैरट और 24 कैरट सोने की कीमतें आज क्या हैं, यहां जानें ताजा अपडेट

Gold Rate Today, February 19, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में बड़ी हलचल नहीं देखी गई. हालिया उतार-चढ़ाव के बाद बाजार अब स्थिरता (Consolidation) के दौर में प्रवेश कर चुका है. आज देशभर में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत ₹1,54,190 प्रति 10 ग्राम और गहनों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,41,340 प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और अमेरिकी डॉलर की मजबूती को देखते हुए 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में हैं.
शहरों के अनुसार सोने के दाम (19 फरवरी 2026)
स्थानीय करों, चुंगी (Octroi) और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्जेस के कारण विभिन्न शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर बना हुआ है. चेन्नई वर्तमान में पीली धातु के लिए सबसे महंगा शहर बना हुआ है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 18, 2026: भारी गिरावट के बाद स्थिर हुई सोने की कीमतें; दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में जानें आज का भाव
|शहर
|22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|मुंबई
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|दिल्ली
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|चेन्नई
|₹1,42,290
|₹1,55,230
|कोलकाता
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|बेंगलुरु
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|अहमदाबाद
|₹1,41,390
|₹1,54,240
|नोएडा/गुरुग्राम
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|जयपुर/लखनऊ
|₹1,41,490
|₹1,54,340
बाजार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
सोने की कीमतों में मौजूदा स्थिरता वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतों के बीच संतुलन का परिणाम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) मामूली सुधार के साथ लगभग 4,918 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.
-
फेडरल रिजर्व के संकेत: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका है.
-
अमेरिकी डॉलर की मजबूती: घरेलू स्तर पर डॉलर की मजबूती ने कीमतों में होने वाले बड़े लाभ को सीमित कर दिया है, जिससे भारतीय खरीदारों के लिए आयात महंगा हो गया है.
-
वैश्विक तरलता: चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद वैश्विक ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है, जिससे बाजार में ठहराव है.
घरेलू मांग और भविष्य का अनुमान
भारत में जनवरी के दौरान सोना अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया था. उस स्तर से आई गिरावट के बाद अब बाजार में खरीदारी (Bargain Hunting) फिर से शुरू हो गई है. शादियों के सीजन के कारण खुदरा ज्वैलर्स के पास ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मध्यम अवधि में कीमतें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तनाव या डॉलर में उतार-चढ़ाव से कीमतों में फिर से बदलाव संभव है.