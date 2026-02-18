Gold Rate Today, February 18, 2026: भारी गिरावट के बाद स्थिर हुई सोने की कीमतें; दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में जानें आज का भाव

Gold Rate Today, February 18, 2026: भारतीय बाजार (Indian Market) में बुधवार, 18 फरवरी 2026 को सोने की कीमतें (Gold Rates) मुख्य रूप से स्थिर बनी रहीं. सप्ताह की शुरुआत में आई भारी अस्थिरता और तेज गिरावट के बाद अब बाजार में स्थिरता का रुख है. 'गुड रिटर्न्स' के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने (24 Carat Gold) की कीमत 1,54,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और इक्विटी बाजारों में आए उछाल के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में फिलहाल ठहराव देखा जा रहा है. खुदरा बाजार में आज 24 कैरेट और आभूषणों के लिए लोकप्रिय 22 कैरेट सोने की कीमतें नीचे दी गई हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, February 17, 2026: सोने की कीमतों में करीब ₹1,300 की गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा रेट
आज के शुद्धता-वार सोने के भाव
|वजन
|24K सोने की कीमत (INR)
|22K सोने की कीमत (INR)
|18K सोने की कीमत (INR)
|1 ग्राम
|15,419
|14,134
|11,564
|8 ग्राम
|1,23,352
|1,13,072
|92,512
|10 ग्राम
|1,54,190
|1,41,340
|1,15,640
|100 ग्राम
|15,41,900
|14,13,400
|11,56,400
प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें
स्थानीय करों, चुंगी और ज्वैलर्स एसोसिएशन के फैसलों के कारण अलग-अलग शहरों में भाव में मामूली अंतर होता है. चेन्नई में उच्च मांग और लॉजिस्टिक कारणों से कीमतें अन्य शहरों की तुलना में अधिक बनी हुई हैं.
18 फरवरी 2026 को प्रमुख शहरों का भाव (प्रति 10 ग्राम):
- दिल्ली: 24K - ₹1,54,340 | 22K - ₹1,41,490
- मुंबई: 24K - ₹1,54,190 | 22K - ₹1,41,340
- चेन्नई: 24K - ₹1,56,210 | 22K - ₹1,43,190
- बेंगलुरु: 24K - ₹1,54,190 | 22K - ₹1,41,340
- कोलकाता: 24K - ₹1,54,190 | 22K - ₹1,41,340
- अहमदाबाद: 24K - ₹1,54,240 | 22K - ₹1,41,390
- लखनऊ/नोएडा: 24K - ₹1,54,340 | 22K - ₹1,41,490
बाजार विश्लेषण: रिकॉर्ड हाई से सुधार की ओर
सोने की वर्तमान कीमतें जनवरी 2026 के अंत में देखे गए उच्चतम स्तर (All-time high) से काफी नीचे हैं. उस दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.78 लाख रुपये प्रति 100 ग्राम तक पहुंच गई थी. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में 'प्रॉफिट बुकिंग' और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी आंकड़ों के इंतजार में कीमतों में यह 'करेक्शन' आया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड वर्तमान में 5,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है.
चांदी की कीमतें और भविष्य का रुझान
सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी भारी बिकवाली के बाद अब स्थिरता दिख रही है. भारत में आज चांदी का भाव लगभग 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि अल्पकालिक तौर पर उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में कीमती धातुओं में तेजी का रुख बरकरार रहेगा. शादियों के आगामी सीजन को देखते हुए खुदरा खरीदारों के लिए यह मौजूदा गिरावट खरीदारी का एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है.