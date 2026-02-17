Gold Rate Today, February 17, 2026: सोने की कीमतों में करीब ₹1,300 की गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, February 17, 2026: भारतीय बाजार में मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. वैश्विक बाजार में बिकवाली के दबाव और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली (Profit Booking) करने के चलते घरेलू बाजार में सोने के दाम पिछले कई दिनों की रिकवरी को खोते हुए नीचे आ गए हैं. रिटेल बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की कमी आई है, जिससे अब यह ₹1,56,430 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. जनवरी के अंत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से बाजार में लगातार अस्थिरता बनी हुई है.
आज के सोने के भाव: 24K और 22K
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में आई गिरावट का सीधा असर देशभर के सर्राफा बाजारों पर पड़ा है. गहने बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹1,43,390 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है.
प्रमुख शहरों में आज की कीमतें (प्रति 10 ग्राम):
|शहर
|22K सोने का भाव (₹)
|24K सोने का भाव (₹)
|मुंबई
|1,43,390
|1,56,430
|दिल्ली
|1,43,540
|1,56,580
|चेन्नई
|1,44,390
|1,57,520
|कोलकाता
|1,43,390
|1,56,430
|बेंगलुरु
|1,43,390
|1,56,430
|अहमदाबाद
|1,43,440
|1,56,480
|जयपुर
|1,43,540
|1,56,580
गिरावट के पीछे मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस ताजा गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारक प्रमुख हैं. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों में बदलाव ने सर्राफा बाजार पर दबाव डाला है. इसके अलावा, बड़े निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली की है, जिससे कीमतों में सुधार के बजाय गिरावट का रुख बना है. वर्तमान में बाजार ₹1,55,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर का परीक्षण कर रहा है.
चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी या 'सफेद धातु' भी इस बाजार सुधार की चपेट में आई है. भारत में चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. अलग-अलग शहरों में चांदी ₹2.68 लाख से ₹2.75 लाख प्रति किलोग्राम के बीच कारोबार कर रही है. फरवरी के पूरे महीने में चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जो औद्योगिक मांग में नरमी के संकेतों को भी दर्शाता है.