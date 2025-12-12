कार से उतरकर अचानक गिर पड़े व्यापारी… दोस्त ने तुरंत CPR देकर बचाई जान; Video

Man Suffers Sudden Heart Attack in Hapur

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आई यह घटना साबित करती है कि सही समय पर लिया गया फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है. 55 वर्षीय व्यापारी राजीव कुमार अपने दोस्त और कारोबारी साथी सोनू चुग के साथ किसी काम से लौट रहे थे. जैसे ही वे घर के बाहर कार से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. कुछ ही सेकंड में वे संतुलन खो बैठे और जोर से सड़क पर गिर पड़े. बाद में डॉक्टरों ने बताया कि यह हार्ट अटैक था.

पास खड़े सोनू ने जैसे ही राजीव को गिरते देखा, उन्होंने एक पल भी देर नहीं की. उन्होंने तुरंत CPR देना शुरू कर दिया—छाती पर प्रेशर और लगातार प्रयास. सोनू की यह समझदारी और हिम्मत उस वक्त राजीव के लिए संजीवनी बन गई. वहीं मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन सोनू ने हालात संभाल लिए.

कुछ देर में परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और राजीव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि समय पर CPR मिलने की वजह से उनकी जान बच गई और अब उनका इलाज जारी है.

दोस्त ने बचाई जान

CCTV फुटेज में कैद हुआ पूरा हादसा

यह पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही राजीव गिरे, सोनू ने दौड़कर CPR शुरू कर दिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सोनू की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं.

गोल्डन मिनट्स सबसे महत्वपूर्ण: डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट अटैक में पहले कुछ मिनटों को “गोल्डन मिनट्स” कहा जाता है. यदि इस दौरान किसी मरीज को सही तरीके से CPR मिल जाए, तो उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. यह घटना एक बार फिर बता देती है कि CPR की ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है.