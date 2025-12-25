Atal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

अटल बिहारी वाजपेयी जयंती (Photo Credits: File Image)

Atal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जंयती (Atal Bihari Vajpayee Jayanti) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), जेपी नड्डा (JP Nadda), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर , मध्य प्रदेश में एक कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनकी माता कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे. नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में घोषणा की कि वाजपेयी के जन्मदिन, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है- ‘देशवासियों के हृदय में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया. वे एक प्रखर वक्ता के साथ-साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे. उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुंमुखी विकास के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा.’

अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर नमन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन करता हूं. अटल ने भाजपा की स्थापना से भारतीय राजनीति को देशहित और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया.' यह भी पढ़ें: Atal Bihari Vajpayee Punyatithi 2025: ओजस्वी कवि, वाकपटुता और विनम्रता के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन के प्रेरक फैक्ट!

उन्होंने आगे लिखा कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना हो या सुशासन को चरितार्थ करना हो, उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने विरासत व विज्ञान को एकसाथ आगे बढ़ाने का गवर्नेंस मॉडल देश के सामने रखा. अटल भारतीय राजनीति में लोकसेवा और संगठन शक्ति के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता.

गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

जेपी नड्डा ने लिखा, 'करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणापुरुष, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, सुशासन की प्रतिमूर्ति, 'भारत रत्न', पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन करता हूं. श्रद्धेय अटल ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर करोड़ों कार्यकर्ताओं को गढ़ते हुए राष्ट्रवाद की चेतना जागृत की.'

उन्होंने आगे लिखा, 'देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में भारत की विजय से विश्व पटल पर भारत की सामरिक शक्ति का साक्षात्कार हुआ. राष्ट्रोत्थान, सुशासन और गरीब कल्याण के उनके महान विचार और कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ निर्माण के संकल्प को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे.'

जेपी नड्डा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन की श्रेष्ठ परंपराओं का प्रतीक रहा. अटल के दूरदर्शी नेतृत्व ने जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी विकास पर आधारित सुशासन की ऐसी मिसाल पेश की, जो आज भी भारत को दिशा देती है.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 'सुशासन के शाश्वत आदर्श, सहजता एवं सहृदयता के प्रतीक, हमारे प्रेरणा पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं प्रदेश वासियों को 'सुशासन दिवस' की हार्दिक बधाई। 'राजनेता' से 'राष्ट्रनेता' तक उनकी यशस्वी यात्रा अभिनंदनीय है.'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया याद

उन्होंने आगे लिखा कि उनकी नीति में दूरदृष्टि थी, नेतृत्व में सेवा भाव था और निर्णयों में राजनीतिक कुशलता थी. मां भारती के मस्तक को ऊंचा करने एवं राष्ट्र की उन्नति में उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, लोकतंत्र के प्रति उनकी अगाध आस्था वंदनीय है.