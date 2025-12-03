Sanchar Saathi App की बड़ी सफलता! 1.4 करोड़ डाउनलोड्स पार, 42 लाख चोरी के मोबाइल ब्लॉक

(Photo- X)

संचार साथी ऐप के डाउनलोड मंगलवार को 10 गुना बढ़े, DoT का दावा: Sanchar Saathi ऐप लोगों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं साबित हो रहा है. फोन चोरी होने की बढ़ती घटनाओं के बीच यह ऐप देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और लाखों लोग इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल की सुरक्षा पक्की कर रहे हैं. देश के लोग इस ऐप को काफी ज्यादा पसंद कर रहे है. DoT ने बताया कि मंगलवार को संचार साथी ऐप के डाउनलोड अचानक 10 गुना बढ़ गए, उपयोगकर्ताओं की संख्या में बड़ी उछाल दर्ज हुई.

मोबाइल चोरी पर कड़ा वार, लाखों डिवाइस ट्रैक हुए

Sanchar Saathi के जरिए इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन ब्लॉक और ट्रेस होना यह दिखाता है कि लोग पहली बार किसी सरकारी डिजिटल सेवा पर इतना भरोसा कर रहे हैं. ऐप में मौजूद CEIR सिस्टम फोन की पहचान (IMEI) के आधार पर उसे तुरंत नेटवर्क से काट देता है, जिससे चोर फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते.

सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही डिवाइस किसी भी नेटवर्क पर एक्टिव होता है, सिस्टम उसके लोकेशन-हिट्स पकड़कर पुलिस को मदद करता है.

यूज़र्स को मिल रही बड़ी सहूलियत

ऐप की खासियत यह है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है. कोई भी व्यक्ति केवल मोबाइल नंबर और आईडी के जरिए चोरी या खोए हुए फोन की (Mobile Theft Tracking) शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत के बाद यूज़र को लगातार अपडेट मिलते रहते हैं कि फोन कहां और कब नेटवर्क पर दिखाई दिया. कई मामलों में लोगों को कुछ ही दिनों में अपना फोन वापस मिला है.

ऐप पूरी तरह यूज़र कंट्रोल में रहता है और इसमें कोई भी डेटा बिना अनुमति के साझा नहीं होता. यह उन लोगों के लिए काफी राहत की बात है जो प्राइवेसी को लेकर चिंतित रहते हैं.

कई भाषाओं में उपलब्ध, हर नागरिक के लिए सुलभ

Sanchar Saathi की एक और बड़ी खूबी यह है कि यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. इससे अलग-अलग राज्यों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी इसे इस्तेमाल करना आसान होता जा रहा है. सरकारी विभाग लगातार ऐप को अपग्रेड कर रहा है ताकि साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल से लोगों को बचाया जा सके.

देश में डिजिटल सुरक्षा की मजबूत कदम

ऐप का बढ़ता इस्तेमाल यह साफ दिखाता है कि लोग अब मोबाइल सुरक्षा और साइबर क्राइम को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं. Sanchar Saathi आने वाले समय में मोबाइल से जुड़े अपराधों पर और भी कड़ी पकड़ बना सकता है.