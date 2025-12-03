UP Police Constable Recruitment 2025: यूपी पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जल्द

UP Police Constable Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में, खासकर पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूपी पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाने वाली है. आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन इस महीने कभी भी जल्द ही जारी हो सकता है.

UPPRPB की तरफ से साझा की गई जानकारी

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से इस संबंध में एक ट्वीट करके जानकारी साझा की गई है. पोस्ट में बताया गया है. “आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी PAC, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (SSF), आरक्षी PAC महिला, आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर एवं घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन दिसंबर माह में किया जाएगा. अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विज़िट करते रहें. यह भी पढ़े: UP Police Constable Recruitment: खुशखबरी! यूपी पुलिस में 19,220 पदों पर फिर होगी सिपाही भर्ती, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट और कब आएगा नोटिफिकेशन?

जानें भर्ती के लिए योग्यता, आयु सीमा-आवेदन प्रक्रिया

नोटिफिकेशन से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और चयन प्रक्रिया तय कर दी गई है. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का 12वीं पास होना अनिवार्य है.

आवेदन के लिए 18 से 25 वर्ष तय

आवेदन के लिए पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है, जबकि महिला उम्मीदवार 28 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे.

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर लिंक सक्रिय होने के बाद आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, शुल्क जमा करना होगा और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म सबमिट करना होगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में कुल 30 हजार नए पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया था. इनमें से 4543 पदों पर सब-इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इनके लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. अब उम्मीदवारों को शेष 25,000 पदों की भर्ती का इंतजार है.