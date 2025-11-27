मेरठ: 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, Reel से फेमस शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ीं! अश्लीलता के आरोप में UP पुलिस में शिकायत; VIDEO

Complaint Against Shadab Jakati: Reel बनाकर फेमस हुए मेरठ के शादाब जकाती (Shadab Jakati) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उन पर एक वीडियो में अश्लीलता करने और उसमें एक बच्ची को शामिल करने का आरोप लगाया गया है. इसी को लेकर यूपी पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.
शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ीं
दरअसल, शादाब जकाती का एक वीडियो (Reel) सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस Reel में दिखाया गया है कि वह एक दुकान पर होते हैं, तभी एक छोटी बच्ची कुछ सामान लेने आती है. सामान लेने के बाद जब जकाती उससे पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है कि “मम्मी देंगी” और घर चली जाती है. यह भी पढ़े: Girl-Monkey Reel: लंगूर के सामने रील बना रही थी लड़की, हो गया बवाल, बालों का बुरा हुआ हाल
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
"10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी"
Reel बनाकर फेमस हुए मेरठ के शादाब जकाती के खिलाफ UP पुलिस में शिकायत हुई है।
आरोप है कि इस Video में अश्लीलता की गई है और बच्ची को इसका हिस्सा बनाया है। pic.twitter.com/YMqgaKrL3i
बच्ची को लेकर अशोभनीय टिप्पणी
इसके बाद वीडियो में जकाती बच्ची को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करते दिखाई देते हैं। वह कहते हैं कि, “जब बच्ची इतनी सुंदर है तो उसकी मम्मी कितनी सुंदर होगी।”
बच्ची के घर जाकर आपत्तिजनक बातें
Reel में आगे दिखाया गया है कि जकाती कुछ देर बाद बच्ची के घर पहुंच जाते हैं। वहां एक महिला नजर आती है और जकाती उसके प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए “pappi देने” की बात कहते हैं.
बच्ची के आने पर खुली सच्चाई
इसी दौरान Reel में दिखाया जाता है कि वही बच्ची भी वहां आ जाती है और बताती है कि जकाती जिस महिला को उसकी मां समझ रहे थे, वह उसकी मां नहीं है. इसके बाद जकाती गुस्से में आकर केवल पैसे देने की बात करते नजर आते हैं.
आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वीडियो को लेकर शादाब जकाती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि, मामले में आगे की कार्रवाई या जांच के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.