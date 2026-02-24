Bhopal: भोपाल में धर्मांतरण और रेप रैकेट का भंडाफोड़, नौकरी के नाम पर फंसाती थीं दो बहनें; फिर मुस्लिम पुरुषों से निकाह का बनाया जाता था दबाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Prasad) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में महिलाओं के साथ दरिंदगी और जबरन धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने दो महिलाओं की शिकायतों के आधार पर बागसेवनिया थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. आरोप है कि दो बहनों ने मिलकर एक ऐसा रैकेट (Racket) चलाया, जहां युवतियों को नौकरी और पैसों का लालच देकर बुलाया जाता था और फिर उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण करवाया जाता था. इसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम पुरुषों से निकाह करने का दबाव बनाया जाता था. यह भी पढ़ें: Bhopal Shocker: भोपाल में सनसनीखेज वारदात, क्लब में 10वीं के छात्र पर दो नाबालिगों का हमला, 30 सेकंड में चाकू से किए 27 बार वार, सीसीटीवी में VIDEO कैद

रैकेट चलाने का तरीका: नौकरी का झांसा और नशीली चाय

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाओं को निशाना बनाता था. आरोपियों ने छत्तीसगढ़ की एक 21 वर्षीय ब्यूटीशियन और भोपाल की 30 वर्षीय महिला को अपना शिकार बनाया.

पीड़ित महिलाओं में से एक ने बताया कि उसे 10,000 रुपये प्रति माह की 'बेबीसिटिंग' (बच्चों की देखभाल) की नौकरी का ऑफर दिया गया था. जब वह आरोपियों के घर रहने लगी, तो उसे चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया.

भोपाल से अहमदाबाद तक शोषण का जाल

शिकायत के मुताबिक, मुख्य आरोपी महिलाओं ने पीड़ितों को भोपाल, जहांगीराबाद और यहां तक कि गुजरात के अहमदाबाद में अपने पुरुष सहयोगियों के पास भेजा. वहां उनका बार-बार यौन शोषण किया गया.

जबरन धर्मांतरण: पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक प्रताड़ना दी गई.

पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक प्रताड़ना दी गई. शादी का दबाव: आरोपियों ने महिलाओं को डरा-धमका कर मुस्लिम पुरुषों से दोबारा निकाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की.

आरोपियों ने महिलाओं को डरा-धमका कर मुस्लिम पुरुषों से दोबारा निकाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की. पार्टियों में ले जाना: एक उत्तरजीवी ने आरोप लगाया कि उसे रिवीलिंग (छोटे) कपड़े पहनाकर पार्टियों में ले जाया जाता था और लगातार धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जाता था.

पुलिस की कार्रवाई और धाराएं

भोपाल पुलिस ने इस मामले में 'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

बाघसेवनिया पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक गिरोह की सरगना और उसके करीबी सहयोगियों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस रैकेट में और भी महिलाएं शिकार हुई हैं. यह भी पढ़ें: Bhopal Shocker: भोपाल में खौफनाक वारदात, कुत्तों के विवाद में 'डॉग लवर' ने महिलाओं पर चलाई तलवार, आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

जांच जारी

पुलिस ने स्थानीय स्तर पर लोगों से अपील की है कि यदि कोई अन्य महिला इस रैकेट का शिकार हुई है, तो वह बिना डरे सामने आए और शिकायत दर्ज कराए. अधिकारियों का कहना है कि एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.