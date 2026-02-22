Bhopal Shocker: भोपाल में खौफनाक वारदात, कुत्तों के विवाद में 'डॉग लवर' ने महिलाओं पर चलाई तलवार, आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

Bhopal Shocker: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित श्रवण कांता कॉलोनी में आवारा कुत्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. गुरुवार, 19 फरवरी की सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति और उसके साथी ने दो महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी, जो एक निलंबित सरकारी अधिकारी है, और उसके ड्राइवर को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा

कॉलोनी के निवासी आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा बच्चों को काटने की घटनाओं से परेशान थे. निवासियों की शिकायत पर जब नगर निगम की टीम कुत्तों को पकड़ने पहुंची, तो आरोपी ने इसका विरोध किया. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने घर से तलवार निकाल ली और विरोध कर रही महिलाओं पर हमला कर दिया. यह भी पढ़े: Pune Dog Attack: पुणे में आवारा कुत्तों का आतंक! किरकटवाड़ी की हाउसिंग सोसाइटी में स्कूली बच्चे को घेरा, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक घटना (Watch Video)

व्यक्ति ने महिलाओं पर किया हमला

भोपाल: कुत्तों को पकड़ने आई टीम, Dog lover ने निकाली तलवार, फिर... ◆ पड़ोसी ने दो महिलाओं पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं ◆ दरअसल, कॉलोनी के लोग कुत्तों की बढ़ती संख्या से परेशान थे और उन्होंने नगर निगम से शिकायत की थी ◆ पुलिस ने आरोपी पर हत्या… pic.twitter.com/PcJDX80Tbv — News24 (@news24tvchannel) February 21, 2026

वायरल हुआ हमले का वीडियो

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया (X) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी सरेआम तलवार लहराते हुए महिलाओं की ओर दौड़ रहा है और उन पर हमला कर रहा है. इस वीडियो ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आसपास मौजूद लोग इस हिंसक मंजर को देखकर सहम गए.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी एक निलंबित सरकारी कर्मचारी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उस पर पहले भी पड़ोसियों को धमकाने और मारपीट करने के मामले दर्ज हैं. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई तलवार को बरामद कर लिया है.

पुलिस की कार्रवाई और धाराएं

भोपाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और मारपीट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि कॉलोनी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.