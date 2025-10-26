भोपाल में हैवानियत! जमानत पर छूटे रेप के आरोपी ने पीड़िता का किया अपहरण, समझौते का बनाया दबाव; विरोध करने पर किया टॉर्चर

Bhopal rape case (Photo- Pixabay)

Bhopal Rape Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां जमानत पर रिहा हुए एक बलात्कार के आरोपी ने 15 साल की पीड़िता का अपहरण कर लिया और उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया. पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है. आरोपी और उसके साथी ने पीड़िता को मिलने के बहाने जिंसी चौराहे (Jinsi intersection) पर बुलाया.

पीड़िता के पहुंचने पर, आरोपी ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बिठाया और गांधी नगर (Gandhi Nagar Rape Case) इलाके में ले गया. वहां उसने समझौता करने का दबाव बनाया और केस वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की.

जहांगीराबाद पुलिस ने दर्ज की FIR

इस घटना के बाद, पीड़ित तीन अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराने गई. शुरुआत में वह गांधी नगर थाने (Gandhi Nagar Police Station) गई, जहां से उसे ऐशबाग थाने (Aishbagh Police Station) भेज दिया गया. वहां भी उसे बताया गया कि मामला असल में जहांगीराबाद थाने (Jahangirabad Police Station) के अंतर्गत आता है.

आखिरकार, शुक्रवार को जहांगीराबाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली.

आरोपी की तलाश में जुटी MP पुलिस

पुलिस (MP Police) ने बताया कि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है. इस घटना ने पुलिस व्यवस्था और पीड़ितों को समय पर न्याय न मिलने पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.