Bhopal Crime News: भोपाल में भरोसे का कत्ल... पड़ोसी ने मासूम को डराकर घर से कराई ₹10 लाख की चोरी, मां के उड़े होश

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. इंडस टाउन में रहने वाली एक महिला ने अपनी पड़ोसी की नाबालिग बेटी को इतना डरा-धमकाया कि बच्ची घर से पैसे चुराकर उसे देने लगी. बच्ची कई महीनों में लगभग 10 लाख रुपये आरोपी को थमा चुकी थी. पुलिस के अनुसार, ज्योति पाठक नाम की इस महिला ने मासूम को डराकर लगातार घर से रकम निकलवाती रही.

मां को शक हुआ तो खुला बड़ा राज

पीड़िता की मां मनीषा नागर प्राइवेट बैंक में काम करती हैं. लंबे समय से घर से पैसे गायब हो रहे थे, लेकिन उन्हें शक नौकर पर था. जब रकम बढ़ती गई तो उन्होंने खुद नजर रखना शुरू किया. कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने बेटी से सख्ती से बात की. ऐसे में बच्ची डरते-डरते रो पड़ी और पूरी सच्चाई बता दी. उसने कहा कि सामने वाली आंटी उसे धमकाती थीं कि अगर बात नहीं मानी तो घर में बुरा होगा. डर की वजह से ही वह कई बार पैसे निकालकर उन्हें देती रही.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

मां को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बच्ची का बयान लिया और आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतने लंबे समय तक बच्ची पर दबाव कैसे बनाया गया और आरोपी ने रकम का क्या किया.

इस घटना ने उठाए कई सवाल

यह घटना सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है. पड़ोसी, जिसे लोग सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही अपराध में शामिल निकली. मासूमों को इस तरह डराकर अपराध कराना समाज के लिए खतरनाक संकेत है. विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे जल्दी डर जाते हैं और धमकियों के सामने झुक जाते हैं, इसलिए माता-पिता को हमेशा बच्चों के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए.