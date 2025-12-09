IND vs SA 1st T20I 2025 Toss And Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पहला मुकाबला 09 दिसंबर (बुधवार) को कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इन 31 मैचों में भारत ने 18 बार जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 12 मौकों पर विजेता रहा है. एक मुकाबला बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ. यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि टी20 प्रारूप में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, लेकिन दोनों टीमों के बीच हमेशा कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है