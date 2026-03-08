India vs New Zealand, ICC T20 World Cup 2026 Final Match Stats And Preview: खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीतना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Match Stats And Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज यानी 8 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह खिताबी मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs NZ Final Match Likely Playing XI: फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा सवाल, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह? न्यूजीलैंड के खिलाफ इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती हैं टीम इंडिया

करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है. वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया था. ऐसे में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल देखने को मिल सकता है. टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करना चाहेगी.

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया था. उस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने शानदार खेल दिखाया था. संजू सैमसन ने अहम पारी खेली थी और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह तथा अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारतीय टीम को 18 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला टाई रहा है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. रात के मुकाबले में ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

अहमदाबाद का मौसम (Ahmedabad Weather)

मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को अहमदाबाद में मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे दर्शक पूरे मुकाबले का आनंद ले सकेंगे.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें (IND vs NZ Key Players To Watch Out)

सूर्यकुमार यादव इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं और मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. संजू सैमसन ने भी इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NZ Final Playing Prediction)

टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और काइल जैमीसन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.