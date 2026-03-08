Who Is Thanya Nathan? 24 साल की थान्या नाथन बनेंगी केरल की पहली दृष्टिहीन जज, संघर्ष की कहानी जानकर आप भी होंगे प्रेरित

थान्या नाथन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Who Is Thanya Nathan: केरल की 24 वर्षीय वकील थान्या सी नाथन (Thanya C. Nathan) जल्द ही इतिहास रचने जा रही हैं. वह केरल की पहली दृष्टिहीन (Visually Impaired) जज बनने वाली हैं. अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर थान्या ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनकी सफलता लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है. थान्या नाथन ने Kerala Judicial Service Examination पास कर लिया है और दिव्यांग श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया है. इस परीक्षा को पास करने के बाद अब वह केरल में जज के पद पर नियुक्त होने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बनेंगी. यह उपलब्धि भारतीय न्यायपालिका के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.

थान्या बचपन से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया. उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया. उन्होंने कन्नूर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा के दम पर कई उपलब्धियां हासिल कीं.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में अवसर देने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था. इस फैसले के बाद थान्या जैसे उम्मीदवारों के लिए न्यायिक सेवा के रास्ते खुले. थान्या की सफलता इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है. थान्या नाथन की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी कहानी बताती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती.