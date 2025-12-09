IND vs SA 1st T20I 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का पहला मुकाबला मंगलवार, 16 दिसंबर को कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम (Barabati Stadium, Cuttack) में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज़ के प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
सीरीज़ से पहले टीम इंडिया बेहतरीन लय में दिखाई दे रही है और हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में 2-1 से हराया था, हालांकि टेस्ट सीरीज़ में भारत को 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी. लेकिन अब टी20 प्रारूप में टीम इंडिया का आत्मविश्वास ऊंचाई पर है. भारत हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह जैसे नए दौर के निर्भीक खिलाड़ियों के दम पर जीत की लय बनाए रखना चाहेगा. वहीं, दक्षिण अफ्रीका एडेन मार्करम, डेवॉल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सन और डोनोवन फेरेईरा जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा, जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.
क्या DD Sports पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला T20I 2025 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट?
तैयार हो जाइए रोमांचक मुकाबले के लिए! 🔥💪
🇮🇳 भारत🆚साउथ अफ्रीका 🇿🇦 — पहला T20I
📃 09 दिसंबर | 🕜 शाम 07:00 बजे
मैच का लाइव प्रसारण देखिए DD Sports (DD Free Dish) पर। 🏏📺 #INDvSA #Cricket #TeamIndia @BCCI pic.twitter.com/xU3VwNGjv8
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 9, 2025
हाँ, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. लेकिन ध्यान रहे कि IND vs SA 1st T20I 2025 का लाइव टेलीकास्ट DD National (दूरदर्शन नेशनल) पर उपलब्ध नहीं होगा. यह केवल DD Free Dish और डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी (DTT) पर ही देखा जा सकेगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.
DD Free Dish पर कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला T20I मैच?
सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा
MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच के दौरान DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला T20I मैच का सीधा प्रसारण आनंद ले सकेंगे.